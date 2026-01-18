ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 18. vasárnap
Nyitókép: Forrás: Pexels.com

Egy afrikai ország is veszélyezteti a magyar epret

Infostart

150 százalékkal nőtt az egyiptomi epertermelés az elmúlt 10 évben, ami jelentős árversenyt eredményez az Európai Unióban. Az afrikai ország mellett Törökország is meghatározó beszállítóvá vált a unióban, gyakran szezonon kívüli gyümölcsökkel.

Robbanásszerűen nő az egyiptomi epertermelés, az európai gazdák egyre nagyobb árversenybe kerültek – írja az Agroinform. A Magosz friss elemzése szerint az utóbbi években jelentősen megnövekedett a harmadik országokból érkező földieper-import mennyisége. A legfrissebb adatok alapján

az egyiptomi termelés tíz év alatt több mint 150 százalékkal nőtt, így az észak-afrikai ország mára meghatározó exportőrré vált az uniós piacokon.

A földieper továbbra is az egyik legnépszerűbb gyümölcs Európában, a globális termelés élén Kína áll, de az elmúlt évtizedben Egyiptomban több mint másfélszeresére nőtt a termelés, amelyet elsősorban korszerű üvegházi technológiák tettek lehetővé.

Az EU saját epertermesztése csökkenő pályára állt: az elmúlt tíz évben több mint 10 százalékos visszaesés volt tapasztalható. A legnagyobb uniós termelők – Spanyolország, Lengyelország és Hollandia – még mindig domináns szereplők, de egyre nehezebben tudják tartani a versenyt az olcsóbb importtal szemben.

Nem csak Egyiptomra kell figyelni: Törökország és Szerbia is egyre komolyabb beszállítóvá válik az EU-ban.

Ezek az országok még az észak-afrikai vetélytársaikhoz képest is jelentősebb árelőnnyel rendelkeznek, így fokozódik a nyomás az európai gazdákon. A hazai és uniós termelők helyzetét tovább nehezíti, hogy ezek az áruk gyakran szezonon kívül, hűtve és feldolgozva is versenyképesek a helyben termelt eperrel szemben. A Magosz szerint elengedhetetlen, hogy az Európai Unió hatékonyabban védje meg saját gazdáit a tisztességtelen versenytől.

Egy afrikai ország is veszélyezteti a magyar epret

