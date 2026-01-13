Mercosur-megállapodás: von der Leyen aláírja, de kérdéses, életbe léphet-e valaha

Bár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton Paraguayba repül a Mercosur-blokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodást aláírni, még hónapokba telhet, mire kiderül, hatályba léphet-e valaha – írta meg a Politico.

A lap emlékeztet: bár a legtöbb tagállam támogatta a megállapodást, Franciaország, Lengyelország, és az Európai Parlament egyes képviselői továbbra is eltökéltek, hogy elhalasszák életbelépését, vagy pedig megakadályozzák azt teljesen. Bár az Európai Unió Tanácsában már jóváhagyták a megállapodást, még hátravan, hogy az Európai Parlament is elfogadja. A lap szerint egyébként

az a legvalószínűbb, hogy ratifikálni fogják az egyezményt.

Támogatói szerint a Mercosur-csoporttal (amelynek négy tagja Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) történő megállapodás az EU legjobb lehetősége arra, hogy támogatókat szerezhessen világszerte, Donald Trump amerikai elnök „aggresszív lépéseinek” közepette – olvasható.

Ugyanakkor jelenleg már több mint 140 európai parlamenti képviselő kérdőjelezi meg az egyezmény jogi alapjait, mivel szerintük az EU alapszerződéseivel ellentétes. Céljuk, hogy az Európai Unió Bírósága tekintse át a Mercosur-megállapodást jogi szempontból, ez viszont akár két éves csúszást is jelenthet. Jövő héten szavazásra bocsátják az EP-ben azt, hogy elküldjék-e a Bíróságra a szöveget, de a Politico szerint nem valószínű, hogy meglesz az elküldéshez szükséges többség.

Mindeközben Franciaország és Lengyelország is visszavág – írják. Emmanuel Macron francia elnököt a francia ellenzék jelentős nyomás alatt tartja, hogy megakassza a Mercosur-megállapodást. Bár Ausztria, Franciaország, Írország, Lengyelország és Magyarország a megállapodás ellen szavazott, Belgium tartózkodott tőle, végül nem jött össze a szükséges blokkoló kisebbség.

A kormány ellen kettő bizalmatlansági indítványt is benyújtottak a francia Nemzetgyűlésben

– emelik ki a cikkben. Hozzáteszik, jó eséllyel egyiket sem fogja annyi képviselő támogatni, hogy valóban megbuktassák vele a francia kormányt.

Stefan Krajewski, a lengyel mezőgazdasági miniszter pénteken elmondta, azon fog dolgozni, hogy a lengyel kormány panaszt nyújtson be az Európai Unió Bíróságára, és felkérje azt a megállapodás jogi vizsgálatára.

Krzysztof Hetman, az Európai Néppárt képviselője hozzátette, a vizsgálat idejére az egyezményt gyakorlatilag jegelnék. Azt is elmondta, hogy a megállapodás megfúrása nehezebb lett azután, hogy a Tanács jóváhagyta azt. Véleménye szerint éppen emiatt szabotálták novemberben és decemberben a vizsgálatra küldésről szóló szavazást.

Amennyiben nem sikeres a bírósági vizsgálatra küldés, akkor a Parlamentben szavaznak a ratifikálásáról, ennek során viszont a megállapodás feltételein már nem lehet változtatni. Egy ilyen szavazásról leghamarabb májusban lehetne szó – nyilatkozta Bernd Lange, a Parlament nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke Hozzátette, biztos abban, hogy meglesz az „elegendő” többség.

Nagy István, Magyarország agrárminisztere szerint: ha Ursula von der Leyen aláírja a megállapodást, a magyar kormány az Európai Unió Bíróságához fog fordulni, a cél, hogy soha ne léphessen életbe, hiszen nem elegendőek a megállapodásban szereplő védzáradékok. Véleménye szerint a szabadkereskedelmi megállapodás életbelépése az európai agrárium végét jelentené.