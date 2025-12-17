Rengeteg jó meccset láthatunk ma - sport a tévében

M4 Sport
18.30: Vízilabda, férfiak, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Horvátország, Szeged
20.00: Röplabda, nők, Extraliga, Fatum-Nyíregyháza - UTE
Sport 1
20.00: Darts, PDC világbajnokság
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Atlético Baleares-Atlético Madrid
21.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Talavera-Real Madrid
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open
Arena 4
21.15: Labdarúgás, Angol Ligakupa, negyeddöntő, Newcastle United-Fulham
Match 4
20.30: Labdarúgás, Angol Ligakupa, negyeddöntő, Manchester City-Brentford