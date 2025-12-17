Rengeteg jó meccset láthatunk ma - sport a tévében

Orbán Viktor a repülőn: Brüsszel bürokratikus diktatúra felé menetel

A miniszterelnök a most kezdődő EU-csúcson szövetségeseket keres, összegyűjti azokat az országokat, amelyek szerint az orosz vagyon elvétele és odaadása Ukrajnának nyílt hadüzenetet jelent. Olyat már látott, hogy egy háború végén egy a győztes elveszi a vesztes területét, pénzét, de az, hogy háború közben egy jogilag részt nem vevő fél elvegye az egyik fél pénzét és odaadja a másiknak, az szerinte hadüzenet, és az oroszok szerinte így is fogják értelmezni.