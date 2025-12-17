ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.35
usd:
329.92
bux:
0
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Yellow Water Polo Ball falling into the water with splashing effect against blurred sportsman background, natural lighting, copy space
Nyitókép: Elena Popova / Getty Images

Rengeteg jó meccset láthatunk ma - sport a tévében

Infostart / MTI

Vízilabda, foci és röplabda mérkőzések mellett lesz még lósport, sznúker és darts közvetítés is.

M4 Sport

18.30: Vízilabda, férfiak, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Horvátország, Szeged

20.00: Röplabda, nők, Extraliga, Fatum-Nyíregyháza - UTE

Sport 1

20.00: Darts, PDC világbajnokság

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Atlético Baleares-Atlético Madrid

21.00: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Talavera-Real Madrid

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open

Arena 4

21.15: Labdarúgás, Angol Ligakupa, negyeddöntő, Newcastle United-Fulham

Match 4

20.30: Labdarúgás, Angol Ligakupa, negyeddöntő, Manchester City-Brentford

Kezdőlap    Sport    Rengeteg jó meccset láthatunk ma - sport a tévében

sportműsor

sportközvetítés

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a repülőn: Brüsszel bürokratikus diktatúra felé menetel

Orbán Viktor a repülőn: Brüsszel bürokratikus diktatúra felé menetel
A miniszterelnök a most kezdődő EU-csúcson szövetségeseket keres, összegyűjti azokat az országokat, amelyek szerint az orosz vagyon elvétele és odaadása Ukrajnának nyílt hadüzenetet jelent. Olyat már látott, hogy egy háború végén egy a győztes elveszi a vesztes területét, pénzét, de az, hogy háború közben egy jogilag részt nem vevő fél elvegye az egyik fél pénzét és odaadja a másiknak, az szerinte hadüzenet, és az oroszok szerinte így is fogják értelmezni.
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany

Már majdnem újra megnyílt Magyarország legújabb autópályaszakasza, de aztán jött a hidegzuhany

Szerdán újra birtokba vehetik az autósok az eddig lezárt M30-as gyorsforgalmi utat – írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium kedden, majd röviddel ezután vissza is vonta a bejelentést, mondván, hogy mivel az építést végző Strabag nem hajlandó írásban garanciát vállalni azért, hogy a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni, mégsem nyitják meg a szakaszt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint

Sok magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: megjelent a tésztatörvény, rengeteg terméket érint

Megjelent a Magyar Közlönyben az agrárminiszter rendelete, amely szigorítja és pontosítja a száraztésztákra vonatkozó minőségi és kategorizálási előírásokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 07:33
Kiderült, kire szavazott Szoboszlai Dominik és Marco Rossi
2025. december 17. 06:46
Lett egy komoly indok, amivel leállíthatók a teniszmeccsek
×
×
×
×