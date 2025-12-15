Minden eddiginél többet adna az Európai Beruházási Bank a hadiiparnak

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2026-ban 4,5 milliárd euróra növeli a védelmi projektekre fordított finanszírozását – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ez jelentős emelkedés a 2025-re tervezett 3,5 milliárd euróhoz képest. Nadia Calviño, az EIB elnöke szerint, ha a kereslet indokolja, a a védelmi célú hitelezés kerete tovább is bővülhet.

A bankelnök az EU-s pénzügyminiszterek találkozóján elmondta, a tervezett emelésalapját a már folyamatban lévő projektek képezik. Az EIB főként a katonai mobilitásra, a kritikus infrastruktúra fejlesztésére, az unió keleti határainak védelmére, valamint drónelhárító rendszerek finanszírozására összpontosít.

A védelmi célú hitelezés az EIB 2026-ra tervezett, összesen 100 milliárd eurós hitelkeretéből valósul meg. Ennek több mint felét továbbra is a klímaváltozás elleni küzdelmet szolgáló projektekre különítik el. Emellett az Európai Beruházási Bank 70 milliárd eurós, hároméves innovációs programjából is folytat hitelezési tevékenységet. A program célja olyan technológiai vállalatok támogatása Európában, amelyek növekedni szeretnének, de tőkehiánnyal küzdenek.

Az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezéséhez eddig hat uniós tagállam járult hozzá extra forrásokkal. A kedvező eredmények nyomán egyre több kormány érdeklődik a csatlakozás iránt. Nadia Calviño bejelentette, hogy 2026 elején elindul a program második fázisa.