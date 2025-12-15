ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.65
usd:
328.49
bux:
109696.54
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A finn hadsereg egyik harckocsija egy felvonuláson.
Nyitókép: Unsplash

Minden eddiginél többet adna az Európai Beruházási Bank a hadiiparnak

Infostart

Négy és fél milliárd euróra emeli jövőre a védelmi projektekre szánt hitelezési keretét az Európai Beruházási Bank (EIB), de még egyáltalán nem biztos, hogy a bővítés itt véget ér.

Az Európai Beruházási Bank (EIB) 2026-ban 4,5 milliárd euróra növeli a védelmi projektekre fordított finanszírozását – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio.

Ez jelentős emelkedés a 2025-re tervezett 3,5 milliárd euróhoz képest. Nadia Calviño, az EIB elnöke szerint, ha a kereslet indokolja, a a védelmi célú hitelezés kerete tovább is bővülhet.

A bankelnök az EU-s pénzügyminiszterek találkozóján elmondta, a tervezett emelésalapját a már folyamatban lévő projektek képezik. Az EIB főként a katonai mobilitásra, a kritikus infrastruktúra fejlesztésére, az unió keleti határainak védelmére, valamint drónelhárító rendszerek finanszírozására összpontosít.

A védelmi célú hitelezés az EIB 2026-ra tervezett, összesen 100 milliárd eurós hitelkeretéből valósul meg. Ennek több mint felét továbbra is a klímaváltozás elleni küzdelmet szolgáló projektekre különítik el. Emellett az Európai Beruházási Bank 70 milliárd eurós, hároméves innovációs programjából is folytat hitelezési tevékenységet. A program célja olyan technológiai vállalatok támogatása Európában, amelyek növekedni szeretnének, de tőkehiánnyal küzdenek.

Az Európai Technológiai Bajnokok Kezdeményezéséhez eddig hat uniós tagállam járult hozzá extra forrásokkal. A kedvező eredmények nyomán egyre több kormány érdeklődik a csatlakozás iránt. Nadia Calviño bejelentette, hogy 2026 elején elindul a program második fázisa.

Kezdőlap    Gazdaság    Minden eddiginél többet adna az Európai Beruházási Bank a hadiiparnak

európai beruházási bank

fegyverkezés

hadiipar

hitelezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak a Binx neobank igazgatóságához. Kalocsai Zsolt, Gauder Milán, Végh Richárd és Kozma András aktív, stratégiai szerepet fognak betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában - közölte a társaság. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

Nagy könnyebbség érkezhet hamarosan a hitelt nyögő magyaroknak: asztalra csap az MNB

A Magyar Nemzeti Bank kibővített ajánlásának köszönhetően a jövőben csökkenhet a banki hiteltörlesztések fedezeteként kötött biztosítások költségszintje és nő azok szolgáltatásainak tartalma.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Father and son who killed 15 people at Bondi Beach named, as PM pushes for tougher gun laws

Local media name the gunmen as Sajid Akram, 50, who died at the scene, and Naveed Akram, 24, who's in a critical condition. They reportedly had links to the Islamic State group.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 09:21
Magyarország újra rekordot döntött
2025. december 14. 11:50
Lantos Csaba: nem csak a napelemeseknek nyitott az új állami akkumulátoros pályázat
×
×
×
×