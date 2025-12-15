ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.75
usd:
327.1
bux:
109680.27
2025. december 15. hétfő Valér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sébastien Lecornu leköszönõ francia miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a párizsi kormányfõi hivatalban, a Matignon-palotában 2025. október 6-án, amelyen hivatalosan is bejelentette lemondását. A szeptember 9-én kinevezett Lecornu egy éven belül a harmadik miniszterelnök volt Franciaországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Stephane Mahe

25 éve tárgyalják, mégsem lesz aláírás? Az egyik EU-tagállamnak kétségei vannak

Infostart

Kétségessé vált az EU–Mercosur egyezmény jövője.

A francia kormány vasárnap az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodásról szóló szavazás elhalasztását kérte. Az Argentínával, Brazíliával, Uruguayjal és Paraguayjal kötendő megállapodásról, amely egy 700 millió főt számláló közös piacot hozna létre, huszonöt éve folyik már a tárgyalás – írta meg a Politico.

A Sébastien Lecornu miniszterelnök hivatala által vasárnap este kiadott közlemény szerint Franciaország a decemberi határidők kitolását kérte, annak érdekében, hogy az európai mezőgazdaságnak szükséges védelmet biztosítani lehessen.

A jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia olyan időpontban tartaná a szavazást, hogy december 20-án az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen aláírhassa Brazíliában a megállapodást. Több ország is arra figyelmeztetett, hogy a csúszás a kereskedelmi megállapodás sikertelenségéhez vezethet. Véleményük szerint ez továbbá az Európai Parlamentben is növelheti az ellenállást, illetve az is megbonyolíthatja a helyzetet, hogy Paraguay veszi át hamarosan a Mercosur elnökségét Brazíliától.

Paraguay szkeptikus a megállapodással szemben

– emeli ki a Politico cikke.

A megállapodást támogató országok, így Németország, Svédország és Spanyolország szerint a francia aggályokra már megfelelő mértékben választ adtak. A Politico cikke szerint rámutattak azokra a külön védelmekre, amelyek az európai mezőgazdaságot védenék abban az esetben, ha megugrik a latin-amerikai marha- vagy baromfihús importja.

Ugyanakkor ezekről a védelmi mechanizmusokról nincsen még végleges megállapodás, így Franciaország álláspontja az, hogy nem támogathatja az egyezmény megkötését, attól tartva, hogy az országban jelentős politikai hatalommal rendelkező mezőgazdasági szereplők feldühödnének. A Politico cikke hozzáteszi, hogy Brüsszel decemberben bejelentette az élelmiszer-, élőállat- és növényimportra vonatkozó szabályok szigorításának tervét.

Ez ugyan előrelépést jelent, de még véglegesíteni, és implementálni is kell őket annak érdekében, hogy érdemi hatásuk legyen

– olvasható a Lecornu francia miniszterelnök hivatala által kiadott közleményben.

Bár Dánia időben megtartaná a szavazást, de nem egyértelmű, hogy a végső megállapodás elkészül-e az európai vezetők csütörtök-péntek között megtartott csúcstalálkozójáig. Mindeközben csütörtökre Brüsszelben farmerek nagyszabású tüntetést szerveznek – teszi hozzá a cikk.

Kezdőlap    Gazdaság    25 éve tárgyalják, mégsem lesz aláírás? Az egyik EU-tagállamnak kétségei vannak

európai unió

mercosur-egyezmény

sébastien lecornu

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna csak a NATO-tagságról mondana le, de arra nem is volt reális esélye

Bár az áprilisi és az augusztusi tárgyalások nem hoztak valódi áttörést, most ígéretesek a fejlemények. Ukrajna biztonsági garanciák mellett hajlandó lemondani a NATO-tagságról. Ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be, mielőtt vasárnap Berlinben tárgyalóasztalhoz ült az Egyesült Államok kormányzati delegációjával.
 

Újabb szankciók az oroszokra, az EU célba veszi az orosz árnyékflottát

Moszkva: a tárgyalások sarokköve, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagságról

Itt az áttörés? Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész feladni NATO-tagsági törekvéseit

Ukrajna csendes válsága: ki építi újjá az országot, ha elfogynak az emberek?

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Spanyolország azt mondta, elég! – Gigantikus bírságot kapott az Airbnb

Spanyolország azt mondta, elég! – Gigantikus bírságot kapott az Airbnb

Spanyolország 64 millió eurós bírságot szabott ki az Airbnb-re, mert a cég engedély nélkül hirdetett turisztikai szálláshelyeket – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló dolog derült ki a TikTokról: elég egyetlen videót megnézni, és máris megvan a baj

Sokkoló dolog derült ki a TikTokról: elég egyetlen videót megnézni, és máris megvan a baj

A TikTok algoritmusa előnyben részesíti a mentális egészséggel kapcsolatos tartalmakat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen driven by extremism, says Australian PM, as witnesses recall 'bullets flying' on beach

Bondi gunmen driven by extremism, says Australian PM, as witnesses recall 'bullets flying' on beach

One of the gunmen, Naveed Akram - pictured during the attack - remains in critical condition. Meanwhile, a woman tells the BBC how she acted as a human shield for her baby.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 15:44
Óriási áremelkedés várható, érdemes még most vásárolni
2025. december 15. 12:16
Ondré Péter: a minőségi hal egyáltalán nem olyan elérhetetlenül drága, mint ahogy sokan mondják
×
×
×
×