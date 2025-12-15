25 éve tárgyalják, mégsem lesz aláírás? Az egyik EU-tagállamnak kétségei vannak

A francia kormány vasárnap az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodásról szóló szavazás elhalasztását kérte. Az Argentínával, Brazíliával, Uruguayjal és Paraguayjal kötendő megállapodásról, amely egy 700 millió főt számláló közös piacot hozna létre, huszonöt éve folyik már a tárgyalás – írta meg a Politico.

A Sébastien Lecornu miniszterelnök hivatala által vasárnap este kiadott közlemény szerint Franciaország a decemberi határidők kitolását kérte, annak érdekében, hogy az európai mezőgazdaságnak szükséges védelmet biztosítani lehessen.

A jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia olyan időpontban tartaná a szavazást, hogy december 20-án az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen aláírhassa Brazíliában a megállapodást. Több ország is arra figyelmeztetett, hogy a csúszás a kereskedelmi megállapodás sikertelenségéhez vezethet. Véleményük szerint ez továbbá az Európai Parlamentben is növelheti az ellenállást, illetve az is megbonyolíthatja a helyzetet, hogy Paraguay veszi át hamarosan a Mercosur elnökségét Brazíliától.

Paraguay szkeptikus a megállapodással szemben

– emeli ki a Politico cikke.

A megállapodást támogató országok, így Németország, Svédország és Spanyolország szerint a francia aggályokra már megfelelő mértékben választ adtak. A Politico cikke szerint rámutattak azokra a külön védelmekre, amelyek az európai mezőgazdaságot védenék abban az esetben, ha megugrik a latin-amerikai marha- vagy baromfihús importja.

Ugyanakkor ezekről a védelmi mechanizmusokról nincsen még végleges megállapodás, így Franciaország álláspontja az, hogy nem támogathatja az egyezmény megkötését, attól tartva, hogy az országban jelentős politikai hatalommal rendelkező mezőgazdasági szereplők feldühödnének. A Politico cikke hozzáteszi, hogy Brüsszel decemberben bejelentette az élelmiszer-, élőállat- és növényimportra vonatkozó szabályok szigorításának tervét.

Ez ugyan előrelépést jelent, de még véglegesíteni, és implementálni is kell őket annak érdekében, hogy érdemi hatásuk legyen

– olvasható a Lecornu francia miniszterelnök hivatala által kiadott közleményben.

Bár Dánia időben megtartaná a szavazást, de nem egyértelmű, hogy a végső megállapodás elkészül-e az európai vezetők csütörtök-péntek között megtartott csúcstalálkozójáig. Mindeközben csütörtökre Brüsszelben farmerek nagyszabású tüntetést szerveznek – teszi hozzá a cikk.