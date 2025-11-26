Eladja magyar és román üzleteit a Hervis

Új tulajdonoshoz kerül a Hervis magyarországi és romániai leányvállalata, a cégeket a brit Frasers Group veszi meg – írja a Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi közlése alapján a Telex.

A Hervis 29 magyarországi és 49 romániai üzlete az új tulajdonoshoz kerül. A Frasers közölte, hogy átveszik a dolgozókat.

A vételár nem nyilvános, a korábban Sports Direct nevet viselő Frasers Group már megszerezte a kartelljogi engedélyeket. A magyar és román leányvállalatokon kívüli osztrák, szlovén és horvát üzleteket a változás nem érinti.

A Frasers Group bruttó árbevétele több mint 490 millió euró volt tavaly. Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletet működtetnek. A Hervis 43 millió euró veszteséggel zárta a 2024-es évet.