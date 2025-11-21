ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fõ témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttmûködés - jelentette ki Szijjártó Péter.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

100 munkahelyet hoz Debrecenbe a német gyógyszergyár

Infostart

A gyógyszeripari gépgyártással foglalkozó Harro Höfliger Debrecenben hozta létre a második legnagyobb telephelyét Németországon kívül, a hatmilliárd forintos beruházás nyomán száz új munkahely jön létre a városban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

Szijjártó Péter a Harro Höfliger csarnokavató ünnepségén azt közölte, hogy a német gépgyártó vállalat hatmilliárd forintnyi értékben hajtott végre kapacitásbővítést a hajdúsági városban, amihez az állam 1,5 milliárd forint támogatást biztosított, így segítve több mint száz új munkahely létrehozását.

Beszédében kiemelte, hogy a cég a csúcstechnológiás gyógyszeripari gépgyártási tevékenységét hozza Magyarországra, és ez az üzem lesz a második legnagyobb telephelye Németországon kívül.

„A Harro Höfliger szakmai hozzáértése és magas technológiai színvonala hozzájárul az olyan kényes és kritikusan fontos egészségügyi eszközök hibamentes gyártásához, mint az inhalátorok, az inzulintollak, a sebtapaszok” – sorolta.

Majd hozzátette, hogy a cég nagy beszállítófejlesztési programot indít, és ezáltal a helyi kis- és közepes vállalkozások is profitálhatnak majd ebből a beruházásból. Illetve tudatta, hogy szorosan együtt fognak működni a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal a fiatalok képzésében.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországon másfél évtizeddel ezelőtt egy teljesen új gazdasági időszámítás kezdődött, a kormány akkor kezdett neki hazánk újraiparosításának, így lerakva a gazdaság egy rendkívül stabil alapját.

„Európa legalacsonyabb adóival létrehoztuk Európa legsikeresebb és legvonzóbb beruházási környezetét, és évről évre folyamatosan megdöntöttük a Magyarországra érkező beruházások rekordját” – fejtette ki.

„Átszerveztük a felsőoktatást, a szakképzést, a legjobbaktól tanultunk, és bevezettük a német mintájú duális képzési programokat. Ennek köszönhetően aztán, ahogy egyre több vállalat jött Magyarországra, egyre több gyárat építettek, egyre több munkatársra volt szükségük, mégis bírtuk” – folytatta.

„Az elmúlt másfél évtizedben egymillió új munkahely jött létre, aminek köszönhetően az ország ez idő alatt megduplázta az ipari teljesítményét, ami azért nagy dolog, mert ezen másfél évtized alatt szinte csak olyan dolog történt a világon, ami ellene hatott a jó gazdasági és a jó ipari teljesítménynek” – tette hozzá.

„Az, hogy tizenöt év alatt az ipari termelés a duplájára nőtt, magával hozta azt, hogy az átlagbér háromszoros, a minimálbér pedig négyszeres növekedést tudott elérni” – húzta alá.

Rámutatott, hogy Magyarországnak továbbra is Németország az első számú gazdasági, kereskedelmi és beruházói partnere.

Tájékoztatása szerint a kétoldalú kereskedelmi forgalom mára elérte az évi 70 milliárd eurót, a német beruházások értéke pedig 37 milliárd eurónál jár, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy a kormány az utóbbi tíz év alatt 324 nagy német vállalati beruházáshoz összesen 400 milliárd forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 3800 milliárd forintnyi beruházás létrejöttét.

A miniszter végül arra is kitért, hogy ez a beruházás is tanúsítja Debrecen gazdaságának sokszínűségét, és azt, hogy az nem csak az autóiparról vagy az elektronikáról szól, hanem a modern gyógyszeriparhoz kapcsolódó gépgyártás is jelen van többek között.

Aláhúzta, hogy korábban súlyos egyensúlytalanság, fejlettségbeli különbség áll fenn az ország keleti és nyugati fele között, de mára ezt sikerült felszámolni, és így Debrecen is fontos regionális ipari központtá vált.

„Az elmúlt 11 év során a kormány 131 nagy Hajdú-Bihar vármegyei beruházáshoz adott több mint 600 milliárd forintnyi támogatást, amelynek a nyomán 4000 milliárd forintnyi beruházás jött itt létre. Ennek a vármegyének az ipari termelése tíz esztendő alatt két és félszeresére növekedett, a munkanélküliség pedig kevesebb mint a felére csökkent” – összegzett.

