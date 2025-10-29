ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.62
usd:
333.76
bux:
106962.07
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Az Otthon Start program számai: 34 éves az átlagos igénylő, 33 milliós igény az átlag

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az indulását követő első hat hétben, szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg, és arra számítanak, hogy ez a lendület a későbbiekben is fennmarad - mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Magyar Bankszövetséggel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatón Budapesten

Panyi Miklós kiemelte, az Otthon Start Program első hat hetében körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata.

Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel - például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés -, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése - mondta az államtitkár. Közölte, továbbra is a hiteligénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34-35 év, az átlagosan igényelt hitel összege pedig 33-34 millió forint körül alakul. Ebből - a 3000 végigfutott hiteligénylést tekintve - az is következik, hogy már 100 milliárd forintnyi hitelösszeget folyósítottak.

Az újépítésű lakások aránya a hiteligényléseken belül 10 százalékot tesz ki - mondta.

Rámutatott, a hiteligénylések országosan egyenletesek: az igénylések körülbelül 33-38 százaléka Budapestet és az agglomerációt, a fennmaradó rész pedig a vidéket érinti. Ezáltal az egész országban, "a kistelepülésektől kezdve, a közepes és nagyméretű városokon át egészen Budapestig a program mindenkit megmozgat" - fogalmazott Panyi Miklós.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy az első lakásukat vásárlók aránya minden korábbinál nagyobb lesz az adásvételi tranzakciókban; becsléseik szerint

Budapesten az első lakást vásárlók aránya a korábbi 12-15 százalékról felugrott a 30-40 százalékos sávba a szeptember-októberi időszakban az Otthon Start Programnak köszönhetően.

Panyi Miklós elmondta, folyamatosan dolgoznak a program megerősítésén és ebbe a munkába bevonják a Magyar Bankszövetséget is. A programban várható újítások között említette például, hogy a jövőben a testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként. Kitért a társasházi építményi jogra is, ami az államtitkár szerint egy olyan új jogintézmény, amely lendületet ad az építőiparnak, hiszen ezáltal lehetőség lesz már a tervezőasztalról lakást vásárolni hitelből. Panyi Miklós kérdésre válaszolva elmondta, hogy

valóban az elmúlt években jelentősen nőttek az ingatlanárak Magyarországon.

Azonban azt is látni kell, hogy az elmúlt években jóval kevesebb lakás épült az országban, mint amennyinek kellett volna épülnie, ezért van egy kínálati szűkösség, így nagy szükség lenne új lakásokra - tette hozzá. Kifejtette: Ezért döntöttek úgy, hogy a 3 százalékos hitelprogram elindítása mellett, ami magával hozza az új építésű lakások iránti keresletet, gyorsító pályát hoznak létre az új lakások építésére. Ennek értelmében minden olyan fejlesztő, aki legalább 250 lakást épít, aminek a 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, az kaphat egy gyorsító engedélyezési pályát. Már 37 ezer ilyen új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem.

Az államtitkár szerint ezt egészíti ki a társasházi építményi jog, ami azt teszi majd lehetővé, hogy amikor ezek az új lakásfejlesztések elindulnak, szerződhetőek legyenek és a 3 százalékos hitel is felvehető legyen. Ha ezek az új lakások megjelennek a kínálatban, akkor ez jelentős mértékben szét fogja húzni a kínálatot és sok fiatal újépítésű lakást fog választani - vélekedett Panyi Miklós, hozzátéve, hogy számításaik szerint 5 év alatt legalább 50 ezer új lakás fog épülni.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára elmondta, hogy intenzív kormányzati egyeztetés előzte meg az Otthon Start Program elindítását. Mivel ebben a kormányzat megszabta a felső határokat, így a bankszektorban jelentős verseny alakult ki.

Kezdőlap    Gazdaság    Az Otthon Start program számai: 34 éves az átlagos igénylő, 33 milliós igény az átlag

lakástámogatás

panyi miklós

otthon start program

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farkas András: a 14. havi nyugdíj egyáltalán nem ördögtől való

Farkas András: a 14. havi nyugdíj egyáltalán nem ördögtől való

A nyugdíjszakértő szerint inkább az a nagy kérdés, hogy van-e erre 600 milliárd forint a költségvetésben, de azt is felvetette, hogy kellene valamilyen plafont alkalmazni, vagy egységes összegben folyósítani a plusz juttatást az időseknek.
 

Szakértő: a magyar nyugdíjasok relatív elszegényedése elkerülhetetlen

Navracsics Tibor: újabb béremelést kapnak a közszolgálatban dolgozók

Szokatlan időben jön a Kormányinfó

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több száz amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet

Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet

A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Much of Jamaica without power or phone service as Hurricane Melissa hits Cuba

Much of Jamaica without power or phone service as Hurricane Melissa hits Cuba

Our correspondent in Jamaica reports floods, mudslides, roofs being ripped from buildings, and "palm trees tossed like toothpicks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 16:02
Kozák Tamás: nem érezni az árrésstop fogyasztásnövelő hatását, a kisboltok pedig bajba kerültek
2025. október 29. 14:04
Plusz másfél milliárd a munkakörülmények fejlesztésére
×
×
×
×