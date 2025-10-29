Az Otthon Start program számai: 34 éves az átlagos igénylő, 33 milliós igény az átlag

Panyi Miklós kiemelte, az Otthon Start Program első hat hetében körülbelül 3000 olyan hiteligénylés történt, ahol már a szerződés végigfutott és a folyósítás is megtörtént. Emellett van 14-15 ezer olyan hiteligénylés, ahol már megkötötték az adásvételi szerződést és folyamatban van a kölcsön igénylésének bírálata.

Mindezek mellett 8-10 ezer esetben a bankkal már van kapcsolatfelvétel - például történt előminősítés vagy előzetes értékbecslés -, és arra számítanak, hogy itt is elindulhat a hitel igénylése - mondta az államtitkár. Közölte, továbbra is a hiteligénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34-35 év, az átlagosan igényelt hitel összege pedig 33-34 millió forint körül alakul. Ebből - a 3000 végigfutott hiteligénylést tekintve - az is következik, hogy már 100 milliárd forintnyi hitelösszeget folyósítottak.

Az újépítésű lakások aránya a hiteligényléseken belül 10 százalékot tesz ki - mondta.

Rámutatott, a hiteligénylések országosan egyenletesek: az igénylések körülbelül 33-38 százaléka Budapestet és az agglomerációt, a fennmaradó rész pedig a vidéket érinti. Ezáltal az egész országban, "a kistelepülésektől kezdve, a közepes és nagyméretű városokon át egészen Budapestig a program mindenkit megmozgat" - fogalmazott Panyi Miklós.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy az első lakásukat vásárlók aránya minden korábbinál nagyobb lesz az adásvételi tranzakciókban; becsléseik szerint

Budapesten az első lakást vásárlók aránya a korábbi 12-15 százalékról felugrott a 30-40 százalékos sávba a szeptember-októberi időszakban az Otthon Start Programnak köszönhetően.

Panyi Miklós elmondta, folyamatosan dolgoznak a program megerősítésén és ebbe a munkába bevonják a Magyar Bankszövetséget is. A programban várható újítások között említette például, hogy a jövőben a testvérek is bevonhatók lesznek adóstársként. Kitért a társasházi építményi jogra is, ami az államtitkár szerint egy olyan új jogintézmény, amely lendületet ad az építőiparnak, hiszen ezáltal lehetőség lesz már a tervezőasztalról lakást vásárolni hitelből. Panyi Miklós kérdésre válaszolva elmondta, hogy

valóban az elmúlt években jelentősen nőttek az ingatlanárak Magyarországon.

Azonban azt is látni kell, hogy az elmúlt években jóval kevesebb lakás épült az országban, mint amennyinek kellett volna épülnie, ezért van egy kínálati szűkösség, így nagy szükség lenne új lakásokra - tette hozzá. Kifejtette: Ezért döntöttek úgy, hogy a 3 százalékos hitelprogram elindítása mellett, ami magával hozza az új építésű lakások iránti keresletet, gyorsító pályát hoznak létre az új lakások építésére. Ennek értelmében minden olyan fejlesztő, aki legalább 250 lakást épít, aminek a 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, az kaphat egy gyorsító engedélyezési pályát. Már 37 ezer ilyen új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem.

Az államtitkár szerint ezt egészíti ki a társasházi építményi jog, ami azt teszi majd lehetővé, hogy amikor ezek az új lakásfejlesztések elindulnak, szerződhetőek legyenek és a 3 százalékos hitel is felvehető legyen. Ha ezek az új lakások megjelennek a kínálatban, akkor ez jelentős mértékben szét fogja húzni a kínálatot és sok fiatal újépítésű lakást fog választani - vélekedett Panyi Miklós, hozzátéve, hogy számításaik szerint 5 év alatt legalább 50 ezer új lakás fog épülni.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára elmondta, hogy intenzív kormányzati egyeztetés előzte meg az Otthon Start Program elindítását. Mivel ebben a kormányzat megszabta a felső határokat, így a bankszektorban jelentős verseny alakult ki.