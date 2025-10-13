ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Az InfoRádió Aréna című műsorában. Ginzer Ildikó, az MBH Bank üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési vezetője

Otthon Start a bankokban: óriási a roham, akár öt nap alatt is döntenek a hitelről

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Szeptember elején indult az Otthon Start kedvezményes lakáshitel, amely az első napokban több ezer igényt vonzott az OTP-nél és az MBH Banknál – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorában. Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője elmondta: főként harmincas, első lakásukat vásárló ügyfelek érdeklődnek, többségük használt ingatlant vesz. A bankok gyors bírálattal és támogatások kombinálásával kínálnak versenyképes megoldásokat.

Szeptember elejétől elérhető az Otthon Start kedvezményes hitellehetőség, az első hónap tapasztalatairól beszélt az InfoRádió Arána című műsorában két banki szakember. Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese elmondta, már az induláskor magas fordulatszámra kellett kapcsolni, akkor volt az érdeklődés, és ez egyelőre nem is csillapodik. Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője is megerősítette: az előzetes várakozások megfelelő volt az érdeklődés, és már az első napokban több ezer kérelem futott be a bankba.

Arról is beszámoltak, hogy az új program indulása előtt visszaesett az érdeklődés a lakáshitelek iránt, hiszen mindenki az új lehetőségre várt, az MBH-nál az augusztusi új lakáshitel kihelyezés egy nagyságrenddel volt alacsonyabb, mint a megelőző hónapokban. Az OTP-nél a korábbiak 30 százalékára esett vissza a forgalom szeptember előtt, és a szeptemberi nagyobb kereslet részben ebből is származik.

Az első hónap számai már jelzik, hogy az ügyfelek általában mire veszik fel a hitelt. Ginzer Ildikó elmondta, a benyújtott igénylések alapján az MBH Banknál az átlagos ügyféléletkor 36 év, tehát az a fiatalabb generáció első lakáshoz jutását segíti a program. Csaknem felük önálló igénylő, és a másik fele adóstárssal együtt igényli a konstrukciót. A banknál tízből kilenc ügylet használt lakás vásárlását célozza, és 43 millió forint az az átlagos ingatlanérték.

Az OTP-nél is hasonlók a számok, Florova Anna jelezte, az ügyfelek többsége a harmincas évei elején jár, és hat ügyfélből négy az első lakását veszi és ott lakás céljából. Hatból egy nagyobb lakásba költözik, míg egy pedig befektetési céllal vásárol ingatlan az Otthon Start hitelből.

Ginzer Ildikó arról is beszámolt, hogy elsősorban Budapest, Pest megye, Győr környéke, Debrecen környéke az, ahol a legmagasabb hitelösszeggel és ingatlanértékkel találkoznak, a többi vármegyében ezek egy fokkal alacsonyabbak. „Az ügyfeleknek nagyjából egynegyede, egyötöde, aki teljes egészében kihasználja az 50 millió forintos korlátot. A többségük valamivel alacsonyabb hitelösszegben gondolkozik. Az átlag hitelösszegek 33 millió forint környékén alakulnak, Budapesten alulról súrolják a 40-et, a vidéki városokban, illetve egyéb településeken pedig inkább a 30 millió forinthoz vannak közel” – mondta az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Florova Anna azt emelte ki, hogy nemcsak a hitel felső határa jelent korlátot, hanem sok minden más, hiszen hiába van sokkal kevesebb feltétel, mint a korábbi hitelkonstrukcióknál, határt szabhat az ügyfelek belső motivációja, illetve a hitelképessége, de az is hogy az ügyfelek mennyire hajlandóak és mennyire szeretnének megterhelni a havi jövedelmüket a hitel törlesztésével.

A banki szakemberek arról is beszámoltak, hogy az ügyfeleknek van arra lehetőségük, hogy úgynevezett bonitásvizsgálatot kérjenek, amellyel kiszámolják, hogy mekkora hitelt bír el a jövedelme, és ennek ismeretében tud az ingatlanpiacon keresni. A másik esetben viszont előbb a kiszemelt ingatlan van meg, és utána jelentkeznek a bankban, hogy lehet-e az ügyletet finanszírozni.

„Nagyon sok eladó megjelent a piacon a kereslettel együtt, de nagyon gyorsan ki is pörögnek a lakások, és az ügyfelek ahogy megtalálják a megfelelő ingatlant, lépnek, és azért kell nekünk is nagyon gyorsnak lenni, hogy ezeket az igényeket ki tudjuk szolgálni” – mondta Florova Anna,

Az MBH számításai szerint hogy 2,4 és 10 év között van a határa annak, hogy milyen hosszú lakásbérlés esetén éri meg jobban hitelből saját ingatlan vásárolni. Ez az időhatár településenként eltérő, de az átlag négy és hat év között van, ezt érdemes az érdeklődőknek számításba venniük. Florova Anna azt emelte ki, hogy az is a hitel mellett szól, hogy a kamat 25 évre fix 3 százalék, míg a bérleti díjak változását nem lehet ilyen pontosan tudni.

Október 6-tól elindult a vállalkozók számára kiírt 3 százalékos kedvezményes hitel felvehető rendszere is, az OTP-nél egyelőre nem tartanak attól, hogy ez csökkenti a keresletet az Otthon Startnál, elsősorban az egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalatok esetében jelenthet ez problémát, de a vállalkozói hitelkonstrukciók eddig is ismertek voltak, csak a kamatfeltételek változtak egy hete.

A baki szakemberek arról is beszéltek, hogy más hiteltermékekkel is szívesen kombinálják az ügyfelek az Otthon Startot, például csok plusszal vagy babaváró hitellel, ha önmagában az Otthona Start nem fedezi az igényeket. „Az Otthon Start önmagában is előnyös kamatozású termék, de ezekkel kombinálva igazából még jobb értékajánlatot lehet az ügyfeleknek adni” – mondta Ginzer Ildikó. Florova Anna azt emelte ki, hogy a többség az Otthon Startot veszi fel, de elsősorban a családalapítás előtt álló párok szívesen kombinálják a terméket a csok plusszal, például azért is, mert úgy illetékmentesen vásárolhatnak ingatlant, illetve a gyermekek születése után el is engednek a hitelekből. Az OTP-nél még igényként megjelent a falusi csok kombinálása az új hitellel.

Az otthon startos hitel ügyintézési idejéről Ginzer Ildikó azt mondta, ha az ügyfél megtalálta a megfelelő ingatlant, akkor ha teljes a hiteligénylési dokumentáció – ez sok tényezőtől is függ –, akkor a döntési idő a terveik szerint legfeljebb öt munkanap, majd a szerződéskötést követően is van még egy ötnapos kötelező várakozási idő, és utána folyósítás már a felek egyezségén múlik. Florova Anna úgy vélekedett, hogy az előbírálat nagyon gyors, és majdnem azonos azzal a végleges bírálattal, ami az összes dokumentum ismeretében történik meg. Kiemelte, hogy a statisztikai értékbecslés gyakorlatilag perceken belül megvan, majd a pozitív hitelbírálati eredmény ár majdnem 100 százalékos elköteleződés a bank részéről. „Nagyon odafigyelünk, hogy minél hamarabb történjenek meg az értékbecslések, és a készpénzes vevőkkel szemben is versenyképes legyen a mi ügyfelünk” – hangsúlyozta az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, de hozzátette, előfordulnak komplikált ügyletek, amikor az ügyintézőik igyekeznek segíteni az ügyfeleknek felgyorsítani a tranzakciót.

