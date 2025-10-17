Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány háttérbeszélgetésén kiemelte: ezzel a kormány azt üzeni az ingatlanfejlesztőknek és az építőipari szereplőknek, hogy növeljék hatékonyságukat, termelékenységüket. A következő években a piac az 1,5 millió forintos fajlagos árkorlát mentén alakul majd - jegyezte meg. Az abszolút árkorlát mellett az is fékezi az áremelkedést, hogy az ingatlan eladási ára nem lehet 20 százaléknál magasabb, mint a hitelintézetek által megállapított, fedezetként szolgáló forgalmi érték - tette hozzá.

A kormány lakáspolitikai célkitűzései között szerepel, hogy a lakásberuházások értéke GDP-arányosan minden évben elérje a V4-országok 3 százalékos átlagát, és 2035-re az EU27-ek 5 százalékos átlagát. Az Otthon Start Program egyik célja, hogy évente 25-30 ezer új, energiatakarékos lakás épüljön, ezzel a lakásmegújulási ráta 0,4 százalékról 0,7 százalékra emelkedhet - mondta.

Kiemelt prioritás a felújítások felpörgetése, az energetikai korszerűsítések előmozdítása, valamint a legrosszabb energia-besorolású ingatlanok arányának 10 százalék alá csökkentése és a több mint 80 ezer komfort nélküli ingatlan felszámolása, továbbá a magyar beszállítói hányad és a hazai előállítású építőipari termékek arányának növelése.

Úgy vélte, hogy Magyarországon nem beszélhetünk általános lakhatási válságról. Budapesten egy átlagos lakás vásárlása vagy bérlése alacsonyabb terhet jelent, mint a régió többi fővárosában.

Az ingatlanok áremelkedésével 2014 és 2023 között a háztartások ingatlanvagyona 60 ezermilliárd forintról több mint 170 ezermilliárd forintra nőtt; egy átlagos háztartás ingatlanvagyona 18,3 millióról 61,5 millió forintra emelkedett.

A bankok visszajelzése szerint az Otthon Start Program révén tömegesen jelentek meg olyan ügyfelek a piacon, akik korábban kiszorultak a magas kamatok miatt - fogalmazott. Eddig 15 ezer igénylés érkezett, az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, átlagéletkoruk 34 év.

Az igénylések harmada Budapestről és a központi régióból érkezett, és jelenleg többségében használt ingatlanokra fordítják,

de a kormány célja, hogy a nagyobb arányt képviseljék az energiahatékony, új ingatlanok - erősítette meg.

További könnyítéseket is tervez a kormány

A társasházi építményi jog révén már a használatbavételi engedély megszerzése előtt, akár a tervezőasztalról hitelezhetővé válnak az új építésű lakások. A gyodban, ápolási díjban részesülő és a megváltozott munkaképességű igénylők mentesülnek a tb-jogviszonyra vonatkozó kötelezettség alól, továbbá egyes vállalkozói csoportok - őstermelők, katások, átalányadózó egyéni vállalkozók - esetében a bevétel 50 százalékát kell a bankoknak hitelezhető jövedelemként figyelembe venni. A hitelfelvevő adós testvéreket is bevonhat adóstársnak a kölcsönügyletbe, illetve a testvérek által örökölt ingatlan résztulajdon is megvásárolható lesz a hitelből.

A program költségvetési hatásairól szólva elmondta: egy átlagos, 33 millió forintos hitelösszeg esetén ez évi 1,1 millió forintot jelent.

Furcsa folyamat indult be

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy Magyarország az EU élmezőnyébe tartozik a saját tulajdonú lakások arányát tekintve, ugyanakkor a jelzáloggal terhelt ingatlanok aránya mindössze 13-14 százalék, így van növekedési tér a jelzáloghitelezésben.

Elmondta: 2024 elején a csok-plusz, 2025 elején pedig az állampapírokból kiáramló források élénkítették a keresletet. Az Otthon Start Program minden településtípusban érzékelhetően növelte a keresletet a bejelentés utáni hónapokban, és október első hetében az érdeklődések száma még mindig 40 százalékos növekedést mutatott, ami a szakértő szerint "tempós ingatlanpiaci hajrára" utal.

Az ingatlan.com korábbi adatai szerint szeptemberben, havi és éves szinten, a keleti régiókban nagyobb ütemben nőttek az ingatlanárak, mint a nyugati megyékben, ami az árolló záródását jelzi. Az Otthon Start Program az albérleti piacon a keresleti oldalt szűkíti, ennek hatására szeptemberben 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek az előző hónaphoz képest, legutóbb 2020-ban, a koronavírus-járvány idején volt példa hasonlóra. A program lassította a fővárosi használt garzonlakások drágulását is.

Balogh László hozzátette, hogy

jövőre bizonyos szegmensekben az árkorlát miatt ugyanakkora összegért lehet majd új lakást és használt lakást vásárolni.

Ezért szükségszerűen az utóbbi kategóriában csökkennie kellene az áraknak, de a gyakorlatban ez ritkán valósul meg.

Szakáli István Loránd, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója kifejtette: az Otthon Start Program történelmi jelentőségű intézkedés, amely nem csupán lakáspolitikai, hanem komplex társadalmi és gazdasági hatásokkal jár. A korábbi intézkedésekkel szemben széles társadalmi körök számára teszi elérhetővé a saját lakás megszerzését.

Szólt arról is, hogy a jobboldali kormányokhoz köthető lakástámogatási programok bevezetésük után néhány évvel jelentősen növelték a kínálatot: 2020-ban, a csok bevezetése után öt évvel, 28 ezerre nőtt az újlakás-építések száma a 2015-ös 7 ezerhez képest.

Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója elmondta: azokban az országokban, ahol magas az ingatlan tulajdonlás aránya, alacsonyabb a vagyoni koncentráció foka, így a saját lakáshoz jutás elősegítése védelmet ad a társadalmi polarizációval szemben.