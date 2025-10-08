ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda
alaprajz tervrajz építészet építkezés
Nyitókép: Pixabay

Jövőre már a megépítés előtt álló lakásokra is vehetnénk fel hitelt

Infostart / MTI

Várhatóan jövő évben lép életbe egy új szabályozás, amelynek keretében már a tervek szintjén létező lakásokra is bejegyezhető lenne a jelzálogjog.

Új lendületet kaphatnak 2026-tól az új építésű lakáseladások egy új szabálynak köszönhetően, a törvénytervezet már a korai fázisban lehetővé teszi a jelzálogbejegyzést az új lakásokra, jövő évtől kezdve a vevők már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közleményükben.

Kiemelte, a változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét, élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. A jogszabálytervezetnek köszönhetően jövőre felpöröghetnek a 3 százalékos hitelre alkalmas és prémiumkategóriás új lakások eladásai.

A várhatóan jövő évben életbe lépő szabályozás lényege, hogy a földhivatal virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz. Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, hitelezhetővé válnak még azelőtt, hogy elkészülne az ingatlan. Ez minden lakás előzetes értékesítését lehetővé teszi, nem csak azokét, amelyek teljesítik az Otthon Start program feltételeit.

A jogszabálytervezet szerint elidegenítési tilalom is kivethető a később megépülő tulajdoni hányadra, amit a bankok valószínűleg alkalmazni fognak. Ez gátat szabhat a hitelből finanszírozott, spekulatív célú vásárlásoknak.

Akkor fordulhat elő ez, ha valaki minimális önerővel száll be egy új lakásba, majd a projekt befejezése előtt magasabb áron értékesíti a még el nem készült lakást. A hitel ugyanakkor a vásárlóhoz kötődik, nem biztos, hogy egy új vevő ugyanannál a banknál hitelképes lenne. A beruházó hozzájárulásával, számára biztosított vevőkijelölési joggal, a kivitelezési szakaszban továbbra is lehetséges maradhat a lakásértékesítés – tette hozzá Balogh László.

Kiemelte, a változtatás új kérdéseket is felvethet a vásárlók részéről, például hogy mi történik abban az esetben, ha egy társasház valamilyen oknál fogva mégsem épül meg, vagy eltér a tervezett formától. A hitelfelvétel ebben a helyzetben biztonsági szerepet is betölthet, hiszen a bankok várhatóan olyan fejlesztéseket finanszíroznak majd, amelyeket pénzügyileg stabilnak és műszakilag is megbízhatónak tartanak. Így a banki hitelbírálat a vevőket is védheti.

„Ha egy projekt nem kap hitelt, az akár előre jelezheti a beruházás kockázatait és megelőzheti a későbbi problémákat”

– tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

A közleményben kitértek arra, az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start Program látványosan élénkíti a keresletet: a használt lakások iránti érdeklődés növekedésének 74 százaléka június és szeptember között a program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelnek megfelelő ingatlanokra koncentrálódott. Az új lakások esetében ugyanez viszont csak 67 százalék volt, vagyis az új lakások iránti kereslet növekedését kisebb mértékben magyarázta a 3 százalékos hitel, mint a használtakét.

Jelentős eltérések figyelhetőek meg az október elején érvényes árak alapján. A teljes kínálatban szereplő eladó új fővárosi társasházi lakások esetében a négyzetméterárak középértéke 1,61 millió forint. A legszélesebb választékot a XIII. és a XI. kerület nyújtja. A legdrágább új lakások az I., a II., a XII. és az V. kerületben találhatóak. A legolcsóbb városrészek a XXI, a X. és XVII. kerület.

A vármegyeszékhelyek közül Győrben, Debrecenben és Szegeden a legnagyobb a kínálat, ahol 1,1 millió, 1,2 millió és 1,4 millió forintos négyzetméterárral számolhatnak a vásárlást tervezők. Miközben Szegeden majdnem 1,4 millió forintos medián négyzetméteráron kínálják eladásra az új lakásokat, Kecskeméten 1,2 millió forintért. Székesfehérvárt pedig kereken 1,19 milliós összeg jellemzi.

ingatlan

társasház

lakásvásárlás

balogh lászló

ingatlan.com

Orbán Viktor: köszönünk mindent, Mester!

