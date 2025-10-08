Jövőre már a megépítés előtt álló lakásokra is vehetnénk fel hitelt

Új lendületet kaphatnak 2026-tól az új építésű lakáseladások egy új szabálynak köszönhetően, a törvénytervezet már a korai fázisban lehetővé teszi a jelzálogbejegyzést az új lakásokra, jövő évtől kezdve a vevők már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást – hívta fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közleményükben.

Kiemelte, a változás kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét, élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. A jogszabálytervezetnek köszönhetően jövőre felpöröghetnek a 3 százalékos hitelre alkalmas és prémiumkategóriás új lakások eladásai.

A várhatóan jövő évben életbe lépő szabályozás lényege, hogy a földhivatal virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz. Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, hitelezhetővé válnak még azelőtt, hogy elkészülne az ingatlan. Ez minden lakás előzetes értékesítését lehetővé teszi, nem csak azokét, amelyek teljesítik az Otthon Start program feltételeit.

A jogszabálytervezet szerint elidegenítési tilalom is kivethető a később megépülő tulajdoni hányadra, amit a bankok valószínűleg alkalmazni fognak. Ez gátat szabhat a hitelből finanszírozott, spekulatív célú vásárlásoknak.

Akkor fordulhat elő ez, ha valaki minimális önerővel száll be egy új lakásba, majd a projekt befejezése előtt magasabb áron értékesíti a még el nem készült lakást. A hitel ugyanakkor a vásárlóhoz kötődik, nem biztos, hogy egy új vevő ugyanannál a banknál hitelképes lenne. A beruházó hozzájárulásával, számára biztosított vevőkijelölési joggal, a kivitelezési szakaszban továbbra is lehetséges maradhat a lakásértékesítés – tette hozzá Balogh László.

Kiemelte, a változtatás új kérdéseket is felvethet a vásárlók részéről, például hogy mi történik abban az esetben, ha egy társasház valamilyen oknál fogva mégsem épül meg, vagy eltér a tervezett formától. A hitelfelvétel ebben a helyzetben biztonsági szerepet is betölthet, hiszen a bankok várhatóan olyan fejlesztéseket finanszíroznak majd, amelyeket pénzügyileg stabilnak és műszakilag is megbízhatónak tartanak. Így a banki hitelbírálat a vevőket is védheti.

„Ha egy projekt nem kap hitelt, az akár előre jelezheti a beruházás kockázatait és megelőzheti a későbbi problémákat”

– tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

A közleményben kitértek arra, az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start Program látványosan élénkíti a keresletet: a használt lakások iránti érdeklődés növekedésének 74 százaléka június és szeptember között a program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelnek megfelelő ingatlanokra koncentrálódott. Az új lakások esetében ugyanez viszont csak 67 százalék volt, vagyis az új lakások iránti kereslet növekedését kisebb mértékben magyarázta a 3 százalékos hitel, mint a használtakét.

Jelentős eltérések figyelhetőek meg az október elején érvényes árak alapján. A teljes kínálatban szereplő eladó új fővárosi társasházi lakások esetében a négyzetméterárak középértéke 1,61 millió forint. A legszélesebb választékot a XIII. és a XI. kerület nyújtja. A legdrágább új lakások az I., a II., a XII. és az V. kerületben találhatóak. A legolcsóbb városrészek a XXI, a X. és XVII. kerület.

A vármegyeszékhelyek közül Győrben, Debrecenben és Szegeden a legnagyobb a kínálat, ahol 1,1 millió, 1,2 millió és 1,4 millió forintos négyzetméterárral számolhatnak a vásárlást tervezők. Miközben Szegeden majdnem 1,4 millió forintos medián négyzetméteráron kínálják eladásra az új lakásokat, Kecskeméten 1,2 millió forintért. Székesfehérvárt pedig kereken 1,19 milliós összeg jellemzi.