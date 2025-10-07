Otthon Start - Fontos szabályokat mégis fellazít a kormány

Közzétette az Otthon Start feltételeit "fellazító" csomagját a kormány, úgyhogy az most már társadalmi vitán van - nyolc napon át. Mint az Index összefoglalójából kiderül, például ideiglenesen két lakásban tulajdonnal rendelkező első lakásszerzők is igényelhetnek támogatott hitelt, egyértelműsödnek a haszonélvezettel terhelt ingatlanok kezelési szabályai, és könnyítések jönnének tb-jogviszonnyal vagy az építási hitelekkel kapcsolatban is, nem mellékesen pedig könnyebbedne a visszafizetés is.

Ami a részleteket illeti, az eddigi tulajdont érintő szabály olyan módon változna, hogy az is érintett a hitellehetőségben, akinek ideiglenesen két ingatlanban is volt résztulajdona, ám az új ingatlan tulajdonjogának megszerzését követően a régi tulajdonjogot fél éven belül meg kell szüntetni. (Azokat érintheti ez elsősorban, akiknek egy korábbi adásvétel miatt adott időpillanatban két ingatlanban is volt tulajdonjoguk.)

Abban is könnyítés állt be, hogy jelentkezhet olyan igénylő, akinek a lakóingatlanát korábban elbontották vagy a bontást elrendelték.

Jelentkezhet már hitelért olyan is, akinek az ingatlanán haszonélvezeti jog volt bejegyezve, és a haszonélvező továbbra is az ingatlanban él. (Ezzel kapcsolatban az adminisztráció is egyértelműsödik.)

A tb-jogviszonyra vonatkozó feltételekben szintén történtek pontosítások.

Megmarad a kétéves jogviszony és az utolsó 180 napra vonatkozó szigor, azonban kibővítették a külföldi jogviszonnyal rendelkező, az Európai Unió intézményeiben az EGT területén dolgozó magyar állampolgárokra is. Továbbá bizonyos esetekben, például gyermekek otthongondozási díja vagy ápolási díja, illetve megváltozott munkaképesség esetén, nem kell a tb-jogviszony feltételeinek megfelelni.

Az építési célú hiteleket érintően a tervezet eltörli a 2022. január 1-jei határidőt, amely korábban a megkezdett építkezésekre vonatkozott, így a támogatott hitel a korábban indított építkezésekre is felhasználható lesz. Emellett lehetővé válik, hogy megfelelő pótfedezet esetén a hitel az elvárt készültségi fok elérése előtt, akár a teljes önerő felhasználása előtt is folyósítható legyen, az első részlet azonban nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 30 százalékát. Az új építésű ingatlanoknál a 2022. január 1-jei használatbavételi engedélyhez kötött szabály is megszűnne.

A korábbi támogatások visszafizetése miatt eddig tiltott igénylésekre vonatkozó szabály is módosul:

a gyermektelenség miatt elrendelt visszafizetés és a kormányhivatal által méltányossági alapon jóváhagyott esetek nem akadályoznák az Otthon Start hitel igénylését. Elfogadható méltányossági ok lehet többek között megváltozott munkaképesség, a gyermek betegsége vagy fogyatékossága, az eredménytelen reprodukciós eljárás, illetve a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavalltsága.

A végleges jogszabály a Magyar Közlönyben történő megjelenést követő 30. napon lépne hatályba.