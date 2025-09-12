Visszaváltáskörkép készül

A kormányhivatalok által folytatott vizsgálat elsődleges célja egyrészt a visszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöld állítások valósak, pontosak és igazolhatóak-e.

Az NKFH pénteken közölte: a kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

A vizsgálat másik fókuszterülete a zöld állítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket ("Fenntartható", "Környezetbarát", "Újrahasznosítható"), valamint a védjegyeket és logókat - például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke - fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is. A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt.

A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.