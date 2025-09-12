ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.52
usd:
333.78
bux:
101392.91
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Visszaváltáskörkép készül

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos témavizsgálatot indított a hagyományos és az elektronikus kereskedelemben tapasztalható fogyasztóvédelmi gyakorlatok fenntarthatósági szempontú ellenőrzésére

A kormányhivatalok által folytatott vizsgálat elsődleges célja egyrészt a visszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöld állítások valósak, pontosak és igazolhatóak-e.

Az NKFH pénteken közölte: a kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

A vizsgálat másik fókuszterülete a zöld állítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket ("Fenntartható", "Környezetbarát", "Újrahasznosítható"), valamint a védjegyeket és logókat - például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke - fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is. A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt.

A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.

Kezdőlap    Gazdaság    Visszaváltáskörkép készül

ellenőrzés

visszaváltás

nkfh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel
Noha a müncheni Nemzetközi Autószalon (IAA) kiállítói az elektromos autók jövőjére tesznek, ezzel párhuzamosan politikusok és szakértők körében vita folyik arról, hogy kiszoríthatják-e a belső égésű motorokat. A kérdésben a kiállítással egy időben napvilágot látott egy részletes elemzés is.
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Jön a hét egyik legfontosabb adata - Mi történik a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik a Michigani fogyasztói bizalmi index, ami az Egyesült Államok egyik legfontosabb fogyasztói hangulatmutatója, mely során a háztartásokat kérdezik a jelenlegi pénzügyi helyzetükről, a gazdaság kilátásairól, a fogyasztási és vásárlási hajlandóságukról. Ez azért fontos, mert az USA GDP-jének jelentős részét a fogyasztás adja, ezért a fogyasztói bizalom változása közvetlen hatással lehet a gazdasági növekedésre, az inflációs kilátásokra és a kamatkörnyezet alakulására is. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig egyre rosszabb a hangulat, a magyar tőzsde is esésben van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vizsgálat indul a palacvisszaváltások ügyében: valami nagyon nem stimmel

Vizsgálat indul a palacvisszaváltások ügyében: valami nagyon nem stimmel

A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 10:36
Távozik az MFB vezére, utódja meglepő helyről érkezik
2025. szeptember 12. 08:41
Túl a mélyponton az ipar
×
×
×
×