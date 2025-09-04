ARÉNA
A Lotus standja az Automobil és Tuning Show autókiállításon a budapesti Hungexpón a megnyitó napján, 2022. május 27-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Nagy a baj a neves autógyárnál, a dolgozók felét elküldik a központból

Infostart

A Lotus munkavállalói mintegy felét elbocsátja norfolki központjában. A döntést gazdasági bizonytalanságokkal és iparági kihívásokkal és az amerikai vámokkal indokolta a vállalat. Az Egyesült Államokban nyithatnak új üzemet.

Mintegy 550 álláshelyet szüntet meg norfolki központjában a szebb napokat látott sportautó-gyártó, a Lotus, mely korábban tagadta, hogy gyárbezárásra készül Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban nyitna új üzemet.

A BBC alapján a Világgazdaság arról ír, hogy a cég júniusi kommunikációja még arról szólt, hogy elkötelezett Nagy-Britannia iránt, ugyanakkor a munkahelyek megszüntetését korábban megerősítő közleményében a Lotus Cars üzletág felülvizsgálatáról is írt.

Daniel Elmer, a Konzervatív Párt vezetője a Dél-Norfolki Tanácsban a hírre úgy reagált, hogy továbbra is együtt működnek a Lotusszal, de most már az elsődleges prioritásuk azok az emberek, akik elveszítik az állásukat. Ben Goldsborough, a Munkáspárt képviselője Dél-Norfolkban szörnyű hírnek nevezte az elbocsátásokat, de szerinte a legrosszabb forgatókönyvet sikerült elkerülni, ami a Lotus UK teljes és végleges bezárása lett volna.

Az autógyártó a bizonytalansággal és a gyors politikai változásokkal, köztük a vámokkal indokolta a döntését.

Az autóipart sújtó nehézségek az ellátási lánc számos szereplőjét érinti, többek között Ausztriában vagy Németországban is szaporodnak az elbocsátások, de már Kínában is túlkapacitásról számolnak be, miközben minden gyártó igyekszik csökkenteni a költségeit.

A Lotus továbbra is elkötelezett Nagy-Britannia és Norfolk iránt, ahol a bejelentés előtt 1300 ember dolgozott. A csarnok továbbra is a sportkocsik, az autósport és a mérnöki tanácsadás központja marad.

