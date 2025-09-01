ARÉNA
Modern Factory Office Meeting Room: Busy Diverse Team of Engineers, Managers and Investors Talking at Conference Table, Use Interactive TV, Analyze, Find Solutions, Debate and Discuss Engine Concept
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Kiderült, kik a legmegbízhatóbb munkavállalók

Infostart / MTI

A szülési szabadságról ismét munkába álló szülők elsősorban rugalmas kereteket, biztos munkahelyet és kiszámítható helyettesítési rendszert keresnek, cserébe kiemelten motivált és lojális munkavállalókként számíthatnak rájuk a cégek – közölte saját adatai alapján a Profession.hu.

Az állásportál az oldalon a kisgyermekesek számára is feladott csaknem 4000 hirdetést vizsgálta meg, milyen szempontok, kihívások merülnek fel az ő munkavállalásuknál és hogyan tudnak a számukra legmegfelelőbb munkakörökben elhelyezkedni.

A szülési szabadság után a munka világába visszatérve sok nehézséggel találják szembe magukat a kisgyermekes szülők - akár a korábbi munkahelyükre térnek vissza, akár új állást keresnek. Hiszen a gyermek(ek) ellátása, a bölcsődei vagy óvodai beszoktatás, a mindennapi szállítás, valamint a szünetek és betegségek alatti felügyelet megszervezése miatt a munkavállalók igényei,

prioritásai gyakran megváltoznak a korábbi munkavégzésükhöz képest.

Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője azt tanácsolta a munkába való visszatérésüket tervező a szülőknek, gondolják át, hogy a munkaórákat tekintve mennyit tudnak vállalni és a részmunkaidős munkavégzés lehetőségét is mérlegeljék akár rövid akár hosszú távon. Ha úgy ítélik meg, hogy jelenleg nem fér bele szülői teendőik mellett a nyolcórás munkaidő, ne vállalják azt. Egy lehetséges opció ilyenkor, hogy négyórás munkaidőben kezdenek el ismét dolgozni, ami a későbbiek során akár kitolható lesz nyolc órára.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy jogszabály szerint kérés esetén a korábbi munkahely köteles négyórás munkakört biztosítani a szülőknek a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermeknél a gyermek hatéves koráig.

Az állásportál szerint a kisgyermekes szülőknél a cél mindig az, hogy olyan munkahelyen helyezkedjenek el, ahol nem hátrány a kisgyermekes körülmény. Ebben kíván segíteni a Profession.hu, ahol - 2023 decembere óta -

a hirdető vállalatok megjelölhetik, hogy az adott állást kisgyermekes szülőknek is ajánlják.

Kispéter Alma úgy vélte a dolgozói igényeken túl fontos látniuk a vállalatoknak a kisgyermekes édesanyák, édesapák alkalmazásának előnyeit is. "Magas szintű szakmai tudás, dolgozni vágyás és motiváció jellemzi ezt a csoportot. Az emberi és szakmai értékeket nem érdemes elveszíteni csupán azért, mert átmenetileg esetlegesen több alkalmazkodást kíván meg egy kisgyermekes kolléga" - fogalmazott a szakember.

