2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
SINDELFINGEN, GERMANY - SEPTEMBER 02: Ola Kaellenius, CEO of Daimler AG, speaks during the opening ceremony of the Factory 56 assembly line at the Mercedes-Benz manufacturing plant on September 2, 2020 in Sindelfingen, Germany. The 11th generation of the luxury car S-Class will be produced in the Factory 56 and is scheduled to reach dealers in November. (Photo by Lennart Preiss/Getty Images)
Nyitókép: Lennart Preiss/Getty Images

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Infostart

Megszaporodtak a német autógyártókkal kapcsolatos negatív hírek az utóbbi időkben. A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz csoport nyeresége az első félévben a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest eddig nem tapasztalt mértékben esett vissza. Ola Källenius vezérigazgató most megkongatta a vészharangot, azt azonban cáfolta, hogy járműgyártó vállalat válságban lenne.

Az elmúlt hónapokban mindenekelőtt a Volkswagen rendkívüli veszteségeiről érkeztek beszámolók, július végén ugyanakkor a Mercedes-Benz csoport is hasonlóan kudarcos időszakról számolt be. A gyár adatai szerint a vállalat nettó nyeresége az előző év azonos időszakához viszonyítva az első félévben 55,8 százalékkal csökkent, azaz 6,1 milliárd euróról 2,7 milliárd euróra esett vissza. A vállalat arra számít, hogy az értékesítés szempontjából második félév sem lesz sokkal sikeresebb. A rendkívülinek számító hanyatlás fő okaként a cég az elmúlt hónapokban sokat emlegetett amerikai importvámokat, valamint a gyenge kínai üzleti eredményeket említette.

A tudósítások már korábban utaltak arra, hogy különösen Kínában kiélezett a verseny az elektromos autók piacán és ebben a szegmensben a Mercedes alig kínál valami, de általánosságban elmondható, hogy a gazdasági visszaesés miatt csökken a luxusautók piaca. A Mercedes-Benz csoport az értékesítési nehézségek ellenére azonban jelentős költségcsökkentéseket tűzött ki célul. Eszerint 2027-ig évi ötmilliárd eurót kíván megtakarítani, egyebek között több ezer munkahely megszüntetésével.

A stuttgarti cég vezérigazgatója most újabb figyelmet érdemlő piaci jóslattal állt elő. Ola Källenius a Handelsblatt címú gazdasági napilapnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy összeomolhat az európai autópiac, ha – az eredeti uniós tervnek megfelelően – 2035-ben életbe lép a dízel- és benzinmotoros autók üzembe helyezésének tilalma.

„Meg kell vizsgálnunk a valóságot, különben teljes gázzal a falnak ütközünk”

– intett óva a vezérigazgató, aki egyben az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) elnöke is.

Ola Källenius indítványozta, hogy a politka ne határozzon meg konkrét dátumot az új belső égésű motorokkal felszerelt autók tilalmára, helyette inkább az elektromos autók eladásainak fellendítésével foglalkozzanak, – alacsonyabb árakat garantálva a töltőállomásokon, illetve adókedvezmények révén. Máskülönben Európa elherdálja autóiparának erejét – fogalmazott a vezérigazgató, aki azzal számol, hogy sokan még 2035 előtt is belső égésű motorral hajtott autókat fognak vásárolni. „Ez pedig egyáltalán nem segíti az eredeti célkitűzést, az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklését” – tette hozzá.

Källenius elismerte, hogy a Mercedes elektromos autóinak kínálata – például a középkategóriás szegmensben – nem kielégítő, és hogy az első félévben csökkentek az ilyen típusu járművek eladásai, ennek ellenére elutasítja az agresszív árcsökkentést az értékesítés fellendítése érdekében. A vállalat ehelyett a modelpaletta fokozatos bővítése mellett teszi le a voksát. Az olyan fontos újítások, mint az elektromos hajtáslánccal szerelt CLA és GLC következő generációi, valamint a C- és E-osztály elektromos változatai mind az értékesítési arányok növelését hivatottak elősegíteni ebben a szegmensben.

„Az autógyártás keményebb üzletág, mint valaha”

– tette hozzá a vezérigazgató.

európa

mercedes

autópiac

