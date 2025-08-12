Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Ukrajna példája ma különösen élesen világít rá az eladósodás veszedelmességének valóságára. A Fitch Ratings 2024 májusában Restricted Default, azaz korlátozott csőd kategóriába sorolta az ország devizaadósságát. A döntés egyenes következménye annak, hogy az orosz invázió után az ukrán gazdaság több mint harmadával zsugorodott, miközben a GDP-alapú kötvények újratárgyalása sikertelen volt, az IMF-program felülvizsgálat alatt áll, és a hosszú távú finanszírozás nem megoldott. Az ukrán államcsőd tehát a jelen gazdasági realitása.

Államcsődök a században

A XXI. század első negyede világossá tette, hogy a szuverén csődök nem ritkaságszámba menő események, hanem a globális gazdasági ciklus szerves részei.

Argentína 2001-ben írta be magát a gazdaságtörténelembe, amikor több nagyjából 100 milliárd dollárnyi államadósságot nem fizetett vissza. Ez volt minden idők egyik legnagyobb szuverén csődje. A dollárhoz rögzített peso, a költségvetési fegyelem hiánya és a devizaalapú eladósodás végzetes kombinációnak bizonyult. Az utcákon tüntetések robbantak ki, az állam működése megbénult, és két hét leforgása alatt öt elnök váltotta egymást. A világ láthatta, hogy egy pénzügyi összeomlás gyakran gyorsabban söpör végig egy országon, mint bármely forradalom.

A 2010-es évek elején Görögország vált az európai adósságválság jelképévé.

2012-ben hivatalosan is nemteljesítőnek minősítették, így megszületett az első szuverén csőd az euróövezet történetében. Az ok prózai volt, a számok kozmetikázása Görögországban ugyanis nem csupán költségvetési trükk volt, hanem egy egész nemzet közös társasjátéka.

A valósnál szebbnek látszó statisztikák, a túlzott állami kiadások és az eurózóna merev szabályai együtt vezettek a közel 200 milliárd eurós adósságrendezéshez. A „trojka”, azaz az IMF, az EU és az Európai Központi Bank által bevezetett megszorítások hosszú távon átalakították a görög társadalmat.

A közelmúlt afrikai és ázsiai eseményei is bizonyítják, hogy a fizetésképtelenség nem csak egy-egy földrajzi régió monopóliuma. Venezuela 2017-ben jelentett államcsődöt olajbevételeinek zuhanása és kormányzati hibák miatt. Libanon 2020-ban tagadta meg devizahiteleinek törlesztését, története során először. Srí Lanka 2022-ben, devizatartalékainak kimerülését követően, jelentett csődöt. Afrikában Zambia és Ghána is az IMF segítségére szorult, miután a kínai hitelek és a Covid okozta gazdasági sokk együtt túl soknak bizonyult nekik. A modern államcsődök tehát sok esetben nem golyózáporban, hanem hitelezői tárgyalótermekben születnek.

A szuverén csőd sosem pusztán pénzügyi esemény. Politikai instabilitás, társadalmi feszültség és nemzetközi függőségek kapcsolódnak hozzá.

Görögországban a számháború, Venezuelában az autoriter rendszerhibák, Libanonban a mélyen gyökerező korrupció vezetett a krízishez.

Ukrajna esetében a háború okozta rombolás mellett a nyugati pénzügyi struktúráktól való függés is formálja a kockázatokat. Egy államcsőd tehát sosem pusztán számokról szól, hanem egy egész társadalom sérülékenységének a tükre.

Csődhullámok a világtörténelemben

A pénzügyi világválságok és az államcsődök nem véletlenszerűen felbukkanó, elszigetelt jelenségek. Sokkal inkább olyan ciklikus folyamatok, amelyek rendszeresen végigsöpörnek a világgazdaság perifériáin, magukkal rántva egyszerre több országot is.

A mintázat szinte mindig ugyanaz. Túlzott eladósodás, egy globális sokkhatás, a befektetői bizalom összeomlása, majd hosszú, évekig tartó gazdasági és társadalmi következmények. Az államcsődök tehát sokszor nem egy-egy ország tragédiájáról szólnak, hanem a világgazdaság kollektív problémáinak jelei.

A 19. század elején, a függetlenségüket frissen kivívott latin-amerikai államok (köztük Peru, Venezuela és Mexikó) voltak a brit pénzvilág lelkes hitelezőinek célpontjai. A londoni kötvénypiac befektetői az adósmúlt hiányától nem zavartatva, gyakran túlzott optimizmussal adtak pénzt ezeknek az országoknak. Ám az intézményi gyengeségek, a politikai instabilitás és az elmaradó vámbevételek gyorsan kijózanították a pénzembereket.

Az 1820-as évek végére a fizetésképtelenségek sorra következtek be, a piaci bizalom pedig eltűnt.

Az 1870-es éveket megrázó nemzetközi recesszió, melyet az 1873-as bécsi tőzsdekrach indított, különösen súlyosan érintette azokat az országokat, amelyek gazdasági modernizációjukat külső hitelekből finanszírozták.

Egyiptom például a Szuezi-csatorna építésére vett fel tetemes kölcsönöket, melyeket egy idő után képtelen volt visszafizetni, és 1876-ban csődbe ment. Görögország 1893-ban lett fizetésképtelen. A globális pénzügyi bizalom megrendült, a kötvénypiaci források pedig egy teljes generációra megdrágultak.

A világ legismertebb pénzügyi krízise, az 1929-ben kirobbanó nagy gazdasági világválság olyan adósságválságot generált, amely globális szinten több mint húsz ország csődjéhez vezetett. A deflációs politika, az aranyalaphoz való ragaszkodás és a zuhanó kereslet ugyanis lehetetlenné tette a devizaadósságok visszafizetését.

Németország a Young-terv újratárgyalását kérte, míg Magyarország és Ausztria fizetési moratóriumot hirdetett. Latin-Amerika országai sorra bedőltek. A 20. század első igazi globális csődhulláma nemcsak országokat, hanem a gazdasági ortodoxiát is romba döntötte.

A következő nagy csődhullám az 1980-as évek Latin-Amerikáját sújtotta.

Az olajválság utáni pénzbőség idején a nemzetközi bankok petrodollárokkal tömték tele a térséget. Ám amikor az amerikai jegybank Volcker-érában megemelte a kamatokat, és a világpiaci árak esni kezdtek, a törlesztőrészletek elviselhetetlenné váltak.

1982-ben Mexikó bejelentette, hogy nem tud fizetni, és ezzel kezdetét vette a latin-amerikai adósságválság. Ezt IMF-mentőcsomagok, strukturális reformok és társadalmi áldozatok követték. A Latin-Amerika számára elveszett évtized nemcsak gazdasági stagnálás volt, hanem bizalomvesztés az államban és a fejlődés ígéretében.

A történelem újra és újra megmutatja, hogy a szuverén csődök nem kivételes esetek, hanem ciklikus, rendszerszintű válaszreakciók egy túlfeszített világgazdaságban. Ugyanazok az építőelemek térnek vissza újra és újra. Túlzott hitelezői optimizmus, intézményi gyengeség, globális sokk, majd bizalomvesztés.

A pénzügyi világ ugyan nem felejt, ám mindig megbocsát, ha elég magas a befektetésen elérhető hozam. Az államcsőd tehát nem jelent örökös bélyeget, sőt, sokszor csupán a globális pénzügyi rendszer belső ellentmondásainak felszínre törésének a jele. Egy figyelmeztetés arra, hogy minden nemzet sebezhető, ha alábecsüli a pénzügyi ciklusok erejét.

Mi a helyzet ma?

Az államcsőd kockázata nem kizárólag háborús övezetek vagy fejlődő országok sajátja. A világ legnagyobb gazdaságai is hordoznak magukban olyan strukturális problémákat, amelyek pénzügyi fenntarthatósági kockázatot jelentenek.

Fontos azonban megérteni, hogy az adósság abszolút szintje önmagában nem idéz elő válságot.

A pénzügyi lavina megindulásához az kell, hogy több sérülékenységi tényező adódjon össze.

Ezek a legfontosabb problémaforrások:

alacsony vagy negatív gazdasági növekedés,

magas elsődleges (kamatok nélküli) költségvetési hiány,

tetemes adósságállomány,

emelkedő piaci kamatok,

és alacsony infláció, amely nem segíti az adósság reálértékének leépülését.

Tekintsük most át, hogy hogyan állnak egyes országok ezen kritériumrendszer fényében.

Olaszország gazdasága régóta stagnál, és a számok aggodalomra adnak okot. Az adósságszint 135%, a GDP-növekedés negatív (-0,1 százalék), az elsődleges költségvetési hiány 3,5 százalék, miközben az infláció túl alacsony (1,7 százalék) ahhoz, hogy érdemben leépítse az adósság reálértékét.

Bár a kamatszint még mérsékelt (2,15 százalék), a befektetők idegei pattanásig feszültek. Bár a magas adósságállomány önmagában nem lenne gond, ha a gazdasági növekedést nem sikerül feljebb srófolniuk, illetve rendezni a költségvetés hiányát, akkor a kockázataik növekedni fognak a következő évékben.

Franciaország adósságrátája (113 százalék) és elsődleges deficitje (2 százalék) ugyan nem kirívóak, de a gazdasági növekedés (0,3 százalék) gyenge, az infláció pedig alig érzékelhető (1 százalék). A helyzet nem akut, de a trend aggasztó. A fiskális pálya fenntarthatatlan hosszú távon, így ha nem történik érdemi fordulat, akkor itt is a kockázatok növekedése várható.

Németország 63 százalékos adóssága nem számít magasnak, és az elsődleges deficit mutatójuk is alacsony (0,3 százalék). Ám a negatív gazdasági növekedés (-0,1 százalék) és az alacsony infláció (2 százalék) olyan kombinációt alkotnak, amely hosszabb távon elindíthatja az adósság növekedését még egy fegyelmezett fiskális politika mellett is. A németek ma nagyon messze állnak attól, hogy rizikóról beszéljünk, ám ha nem lesznek képesek újra növekedési pályára lépni, akkor a kockázatok lassú növekedése várható.

A spanyol gazdaság helyzete képlékeny. A 102 százalékos adósságszint magas, de a 0,7 százalékos növekedés és a 2,7 százalékos infláció valamelyest enyhíti a terheket. A strukturális egyensúlytalanságok, mint például a 2,5 százalékos elsődleges deficit azonban hosszabb távon alááshatják a pénzügyi stabilitást. Esetükben az a fő kérdés, hogy mennyire lesznek képesek egyszerre tartani a növekedést és a költségvetési fegyelmet.

Az Egyesült Királyságban több riasztó tényező is összeadódik. A 96 százalékos adósságszint, a 4 százalékos elsődleges hiány, a magas kamatszint (4,25 százalék) és gyenge növekedés (0,7 százalék) mind piros jellel pulzál a gazdaságpolitikai döntéshozók előtt.

Az infláció viszonylag magas (3,4 százalék), ami csökkenti ugyan az adósság reálértékét, de elsősorban csak a hosszú lejáratú, hazai valutában denominált hitelek esetében. A briteknek mindenképpen kezdeni kell valamit a költségvetési hiányukkal. Egy ilyen lépés ráadásul a hitelek árát is mérsékelné.

Az USA gigantikus, 124 százalékos adósságát 7 százalékos elsődleges deficit és 4,5 százalékos kamatszint kíséri. A gazdasági növekedés (3 százalék) és az infláció (2,4 százalék) jelenleg még ellensúlyozzák a kockázatokat, ám a probléma strukturális. Ha a deficit tartósan ilyen magas marad, a globális bizalom is meginghat. Azaz Trumpéknak folytatni kell a DOGE által megszabott irányt, és mindenképpen mérsékelniük kell a kiadásokat, vagy emelni a bevételeket.

Kína 88 százalékos adósságállománya nem tűnik extrémnek, de az elsődleges deficit 7 százalék, a növekedés 1,1 százalékra esett vissza, az infláció pedig gyakorlatilag nulla (0,1 százalék). Ebben a környezetben az adósság reálértéke nem csökken, sőt, növekszik. A nagy feladat esetükben is az államháztartás egyensúlyának biztosítása.

Minden ország vezetőjének van feladata

Ahogy láthattuk, a világgazdaság nagy szereplőinek többsége több fronton is sebezhető. Az államadósság sok esetben magas, a növekedés (különösen Európában) gyenge, a költségvetési hiányok sok esetben jelentősek, és van, ahol a finanszírozási költségek is fájdalmas szinten vannak. Ráadásul úgy tűnik, hogy az infláció adósságmérséklő hatásában sem reménykedhetnek a gazdasági döntéshozók.

Bár konkrét csődveszély a fenti országok egyike esetében sem áll fenn, feladata minden ország döntéshozóinak van. Érdemes lesz tehát a fenti mutatókat figyelemmel kísérnie azoknak, akiket ezen államok pénzügyi egészsége érdekel.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője és a BCE docense