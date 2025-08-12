ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.96
usd:
340.94
bux:
104310.32
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Az amerikai elnök egyetlen mondatától bezuhant az arany árfolyama

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A vámháború újabb fordulatához érkezett egy Truth Social-bejegyzéssel.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy az aranyimportot nem sújtják vámok. Ezzel felülírta az amerikai vámhatóság döntését, amely jelentős vámtételt szabott volna ki a Svájcból érkező aranyrudakra.

Az amerikai elnök a Truth Social felületén közölte: „Az aranyra nem lesz vám!” A döntés gyorsan hatott a piacokra: az arany határidős jegyzése hétfőn 2,48 százalékkal 3404,70 dollárra esett unciánként – írta a vg.hu.

A nemesfém árfolyama pénteken még történelmi csúcson járt, miután az Egyesült Államok vám- és határvédelmi hivatalának határozata értelmében az 1 kilogrammos és a 100 unciás svájci aranyrudakra a Svájccal szemben bevezetett harminckilenc százalékos vám vonatkozott volna.

Kezdőlap    Gazdaság    Az amerikai elnök egyetlen mondatától bezuhant az arany árfolyama

egyesült államok

donald trump

svájc

vám

arany

befektetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Az államcsőd nem csupán egy gazdasági fogalom, hanem a nemzeti szuverenitás megrendülésének vészharangja; amikor egy ország nem képes eleget tenni külső kötelezettségeinek, az nemcsak a számok világában jelent válságot, hanem mély társadalmi és politikai következményekkel is jár.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa

Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa

Ukrajna hajlandó lehet befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat és átengedni az Oroszország által már elfoglalt területeket az európaiak által is támogatott békeséma szerint - írta a The Telegraph.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?

Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?

A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 08:48
Óriásit ment a Mol horvátországi érdekeltsége
2025. augusztus 12. 08:15
Szemmel látható bezuhanás az állampapíroknál
×
×
×
×