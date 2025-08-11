ARÉNA
Nyitókép: xijian/Getty Images

Otthon Start: még zajlanak az egyeztetések a szabályok pontosításáról

Infostart

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a pénzintézetek és a Magyar Bankszövetség, valamint a jogalkotók között az Otthon Start programban elérhető fix háromszázalékos lakáshitel kondícióinak véglegesítése és egységes értelmezése érdekében. A lakáspiacon jelenleg is tapasztalható eltérő gyakorlatok kapcsán kiemelt fontosságú a hiteligénylési feltételek pontosítása, különös tekintettel az ingatlanok négyzetméterárát is meghatározó alapterület vonatkozásában. Az Otthon Start hitel alapterület-szabályaival kapcsolatos ellentmondásos információk tisztázására a money.hu szakértői hívják fel a figyelmet.

Az Otthon Start program célja, hogy minél több fiatal, családos vagy első lakáshoz jutni vágyó ember számára elérhetővé tegye a kedvezményes hitelt. A kormányrendelet a támogatás egyik feltételeként egy felső négyzetméterár-korlátot határozott meg (bruttó 1 500 000 forint/négyzetméter). A jogszabály maga azonban nem definiálja pontosan az „alapterület” fogalmát, és hivatkozik az építésügyi jogszabályokra, amelyek szintén nem nyújtanak minden esetben egyértelmű választ – olvasható a money.hu közleményében.

Mint írják, a jogalkotó szándéka egyértelműen az, hogy az igénylő számára a legkedvezőbb értelmezés kerüljön alkalmazásra. Ez azt jelenti, hogy a „hasznos alapterület” helyett az „alapterület” tágabb fogalmát vezetik be, amibe beleértendő minden olyan terület, ami az ingatlanhoz tartozik.

A kormány.hu-n szereplő tájékoztatás szerint az alapterület fogalmának értelmezésénél, amennyiben jogértelmezési aggály merül fel, azt az értelmezést kell választani, amely az igénylő számára a legkedvezőbb. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az ingatlan vételára és a hozzá tartozó alapterület hányadosát vizsgálva, ha az általánosan elfogadott bruttó alapterület (ami tartalmazza a falakat, erkélyeket, teraszokat, illetve a házak esetében a garázst, szuterént is) használatával az ingatlan belefér a 1,5 millió forint/négyzetméter korlátba, akkor azt fogják figyelembe venni – teszik hozzá.

Ha tehát valaki egy olyan ingatlant szemelt ki, amelynek nettó alapterülete alapján a négyzetméterár magasabbnak tűnne, de a bruttó alapterület (falakkal, erkélyekkel, teraszokkal együtt) mégis belefér a 1,5 millió forint/négyzetméter limitbe, akkor az igénylő számára kedvező értelmezés fog érvényesülni.

„Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg csak feltételezésekről beszélhetünk, mivel a bankok még aktívan egyeztetnek a jogalkotókkal annak érdekében, hogy pontos és egységes iránymutatást kapjanak az alapterület fogalmának értelmezésére. Amennyiben a jogalkotó megerősíti, hogy végső esetben a bruttó alapterület vehető figyelembe, azt minden pénzintézetnek kötelező lesz alkalmaznia” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Egy-egy részletszabály gyakorlati értelmezése tehát sokak számára döntő lehet az Otthon Start Programban elérhető fix háromszázalékos lakáshitel elérhetősége szempontjából – írják.

A pontos részletekről, az alapterületbe beleszámító területekről (pl. erkély, terasz, garázs, szuterén) és az egységes eljárásrendről tehát a későbbiekben várható csak tájékoztatást, amint a hivatalos iránymutatások véglegesednek – zárul a közlemény.

