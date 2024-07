MNB-döntés előtt: 25 bázispontos kamatvágást várnak az elemzők

25 bázispontos kamatcsökkentésre számítanak az elemzők, ez megegyezik az előző hónapban is megtett kamatcsökkentés mértékével, esetleg azt mérlegelheti még a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, hogy a jelenlegi hétszázalékos szinten tartja a kamatot, de a szakértők döntő többsége csökkentésre számít – mondta a keddi kamatdöntő ülés várható forgatókönyvéről az InfoRádióban Hornyák József, a Portfolio elemzője.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a legutóbbi kamatdöntő ülést követően a monetáris politika új szakaszáról beszélt, és akár a júliusi kamatvágással lezárulhat egy időszak. Az elemző emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban nagyobb lépésekben mérsékelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, volt 100 és 50 bázispontos csökkentés is, ehhez képest a 25 is csekélyebb, de Hornyák József szerint hamarosan megállhat a Magyar Nemzeti Bank a kamatok csökkentésével. Úgy látja, hogy már nagy tere nincs a kamatvágásnak, de emlékeztetett, hogy a gazdasági helyzet és a nemzetközi befektetői hangulat is jól alakult az elmúlt egy hónapban. Ezek között említette, hogy a világ nagy jegybankjai inkább a monetáris lazítás irányába indultak el, ez pedig támogatja a többi jegybankot a további kamatvágásokban, fontos tényezőnek nevezte, hogy az infláció is kedvező pályán halad Magyarországon, júniusban a vártnál kedvezőbb volt az adat, ráadásul a forint az elmúlt hetekben összességében erősödött az euróval szemben, és ez is a további kamatcsökkentés irányába hat.

"A nagy jegybankok lazításra hajló monetáris politikája, a hazai kedvező inflációs környezet, illetve a forint árfolyamának az alakulása is abba az irányba mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank most inkább még a kamatcsökkentés mellett döntsön, és a következő egy-két hónapban is, ha ezek a trendek fennmaradnak, mérlegelheti a jegybank azt, hogy tovább csökkentse a kamatszintet" – mondta Hornyák József, és felidézte, hogy a tanács adatvezérelt üzemmódban van, ami azt jelenti, hogy minden egyes beérkező adat, köztük legfontosabbként az inflációs adat befolyásolja a monetáris politikai döntéseket.

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint 6,25 százalékos lehet a kamatszint decemberben. Azt feltételezik, hogy kedden jön egy 25 bázispontos csökkentés, ezt követően pedig már csak két kamatvágásra számítanak az idei évben.