Kezdődik: Már több üzletlánc korlátozza a tojásokat, elmagyarázzuk az okát

Szerdán megjelent az élelmiszerárstopra vonatkozó legújabb rendelet, amelyben a burgonyára és a házi tyúkok körébe tartozó szárnyasok friss tojására kihirdették az árstoppot.

Az Index azt írja, azóta már meg is van az első magyar üzletlánc, ahol a rendeletre reagálva korlátozták a boltjaikban vásárolható tojás mennyiségét. A Diétás Magyar Múzsa által feltöltött fotó szerint a Príma CBA üzleteiben 30 darabban korlátozták a boltokból elvihető hatósági áras tojás mennyiségét.

A kiskereskedők jelezték: sok esetben egyszerűen nem tudják időben átárazni a termékeket. Csütörtökön az Igazságügyi Minisztérium bejelentette, hogy november 14-éig türelmi idő lesz érvényben, így csak abban az esetben fogják büntetéssel sújtani a rendelkezés megsértését, ha egy kereskedő önhibájából nem árazta át a terméket.

A 24.hu azt írja, a Tescoban szintén korlátozzák az árstopos termékek megvásárolható mennyiségét. Eszerint november 10. csütörtöktől az alábbiak szerint lehet vásárolni az új hatósági áras termékeket:

A lédig étkezési burgonya bármilyen összetételben, több fajta együtt vásárlása esetén is: 2 kg háztartásonként.

Csomagolt étkezési burgonya esetén, függetlenül attól, hogy milyen kiszerelésű a burgonya: 1 csomag háztartásonként. Ez azt is jelenti, hogy lehet venni 1 csomag 3 kg-os burgonyát is vagy akár 1 csomag 5 kg-os burgonyát is.

Friss tojás esetén háztartásoként 1 doboz, bármely kiszerelésből. Azaz 1 doboz 10 db-os vagy 1 tálca 30 darabos is vásárolható, a lényeg, hogy csak egy doboz lehet.

A tojástermelők továbbra is teljes kapacitással dolgoznak és igyekeznek a karácsonyi csúcsszezonban is a lakossági igényeket kielégíteni – reagált a Magyar Tojásszövetség a rendeletre az Infostartnak küldött közleményében. Ebben az is szerepel, "ha a termelők nem tudják az önköltséget és a megélhetéshez szükséges árbevételt realizálni, akkor már középtávon is számítani kell a termék hiányára.

“Több mint kétmilliárd tojást eszünk évente Magyarországon, ennek nagy részét nem húsvétkor, hanem most, a karácsonyi csúcsidőszakban fogyasztjuk.

Ekkor van lehetősége a termelőnek arra a haszonra, amit egyébként a szűkös nyári szezonban nem tud érvényesíteni, illetve elveszít." – mondta a Magyar Tojásszövetség elnöke, Prof. Dr. Sütő Zoltán.

„Ha az árstoppal lefölözik a termelő hasznát, akkor sajnos nem tud tartalékot képezni és fejleszteni. A tojástermelés nem egy gyártósor, amit bármikor le lehet állítani, vagyis az előretervezés a teljes folyamat időigényessége miatt nagyon fontos tényező. Sajnos a mostani körülmények között ez teljesen kiszámíthatatlan és tervezhetetlen lett” – tette hozzá az elnök.

Félő, hogy a hatósági ár következményeként a kiskereskedők kevesebb terméket forgalmaznak majd, és maximalizálják az egy vevőnek eladható mennyiséget (ahopgy ez máris bekövetkezett), ezért kevesebb tojást fognak rendelni a termelőtől, ez pedig a termelő kapacitások leépítését vonhatja maga után.

A magyar tojástermelés nagyjából 80 százalékát fedezi a hazai igényeknek, így importra is szükség lehet. A tojás ára egész Európában magas, tehát az import tojás sem lenne olcsóbb, mint ami a magyar.

A tojás fogyasztói ára három lépcsőben alakul ki. A termelői költségek hetven százaléka a takarmányköltség, ami egyrészt az orosz-ukrán háború miatt (mindkét ország jelentős búza, kukorica és napraforgó termelő ország) akár négyszeresre drágultak. A takarmánynál világpiaci árakkal számolnak, sok esetben euróban kell fizetni, így a forintgyengülés sem tett jót. Jelentős tétel még a tojótyúkok beszerzése és felnevelése, az energetika (fűtés, hűtés, légcsere), az állatgondozás (emberi munkaerő, gépek), az állategészségügyi, higiéniai költségek, az amortizáció, valamint a karbantartás és az új eszközök beszerzése. Az energiánál tízszeres, húszsoros drágulások jellemzőek.

A tojások nagy része csomagolóközpontokba kerül, ahonnan csomagolóhelyi áron továbbítják az árut az üzleteknek. Itt a legnagyobb költség a csomagolóanyag, ami egy újabb „hozzávaló”, a ​ papír drágulása miatt szintén ​ jelentősen emelkedett.

A nagy áruházláncok általában versenyeztetik a tojásbeszállítókat, kiválasztják a legalacsonyabb áron szállító termelőt. Így a tojás végső, fogyasztói árát – a saját költségeik ráterhelése után - a kereskedők határozzák meg.

Nyitókép: MTI Fotószerkesztőség/Veres Nándor