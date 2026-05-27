Magyar Péter megerősítette a vállalást: 40 év munka után a férfiak is nyugdíjba mehetnek majd

A keddi országgyűlési ülésnapon napirend előtti beszédek és interpellációk is elhangzottak. Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy tartják-e még vállalásukat, hogy ne csak a nők, hanem a férfiak is elmehessenek nyugdíjba 40 évnyi munkaviszony után.

Mint érvelt, sok magyar férfi nem éri meg, vagy nagyon rossz egészségi állapotban éri meg a nyugdíjas kort. „Az OECD jelentése szerint a férfiak nyugdíjban eltöltött éveinek számát tekintve Magyarország utolsó előtti helyen áll az uniós tagállamok között. A magyar férfiak várható élettartama 5 évvel, egészségben eltöltött életéveinek száma pedig 9 évvel elmarad az uniós átlagtól, nem az unió vezető államaitól, az uniós átlagtól. A legnyomósabb indok az, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindösszesen 61 és fél év, miközben 65 éves korukig kötelesek dolgozni” – fogalmazott a politikus.

„Minden szavával egyetértek” – mondta válaszában Magyar Péter miniszterelnök.

„Valóban benne van a vállalásunkban is, és ön is tudja, és én is tudom, mindenki tudja, hogy

ennek óriási költségvetési forrásigénye van.

A kormány azért nem tudta megtárgyalni például még ennek a javaslatnak az előkészítését és beterjesztését sem, mert még vizsgáljuk a költségvetési romokat. Kármán András pénzügyminiszter úr legfontosabb feladata egy pontos leltár elkészítése. Kapitány István miniszter úr legfontosabb feladata a gazdaság beindítása. Amikor ezek megtörténtek és

amikor látjuk, hogy milyen alapokra tudunk egy 2027-es költségvetést beterjeszteni, akkor nem a Tisza Párt fog erről dönteni, nem is a kormány, hanem a magyar Országgyűlés.

Nyilván mi fogjuk beterjeszteni, de önök is tehetnek előterjesztést, minden szándékunk az, hogy ez bevezetésre kerüljön” – fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök, aki a „férfiak 40” konstrukció bevezetésére egyelőre nem tudott ennél konkrétabb dátumot mondani.

A cikk Herczeg Zsolt összefoglalója alapján készült.