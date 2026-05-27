Aggodalommal tölti el a nyugdíjas párt az otthoni pénzügyek áttekintése.
Magyar Péter megerősítette a vállalást: 40 év munka után a férfiak is nyugdíjba mehetnek majd

A miniszterelnök határidőt egyelőre nem tudott mondani, mint fogalmazott, először áttekintik a költségvetés helyzetét.

A keddi országgyűlési ülésnapon napirend előtti beszédek és interpellációk is elhangzottak. Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy tartják-e még vállalásukat, hogy ne csak a nők, hanem a férfiak is elmehessenek nyugdíjba 40 évnyi munkaviszony után.

Mint érvelt, sok magyar férfi nem éri meg, vagy nagyon rossz egészségi állapotban éri meg a nyugdíjas kort. „Az OECD jelentése szerint a férfiak nyugdíjban eltöltött éveinek számát tekintve Magyarország utolsó előtti helyen áll az uniós tagállamok között. A magyar férfiak várható élettartama 5 évvel, egészségben eltöltött életéveinek száma pedig 9 évvel elmarad az uniós átlagtól, nem az unió vezető államaitól, az uniós átlagtól. A legnyomósabb indok az, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindösszesen 61 és fél év, miközben 65 éves korukig kötelesek dolgozni” – fogalmazott a politikus.

„Minden szavával egyetértek” – mondta válaszában Magyar Péter miniszterelnök.

„Valóban benne van a vállalásunkban is, és ön is tudja, és én is tudom, mindenki tudja, hogy

ennek óriási költségvetési forrásigénye van.

A kormány azért nem tudta megtárgyalni például még ennek a javaslatnak az előkészítését és beterjesztését sem, mert még vizsgáljuk a költségvetési romokat. Kármán András pénzügyminiszter úr legfontosabb feladata egy pontos leltár elkészítése. Kapitány István miniszter úr legfontosabb feladata a gazdaság beindítása. Amikor ezek megtörténtek és

amikor látjuk, hogy milyen alapokra tudunk egy 2027-es költségvetést beterjeszteni, akkor nem a Tisza Párt fog erről dönteni, nem is a kormány, hanem a magyar Országgyűlés.

Nyilván mi fogjuk beterjeszteni, de önök is tehetnek előterjesztést, minden szándékunk az, hogy ez bevezetésre kerüljön” – fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök, aki a „férfiak 40” konstrukció bevezetésére egyelőre nem tudott ennél konkrétabb dátumot mondani.

Kormányszóvivői tájékoztató: átvizsgálnak minden régi mozdonyt, visszavonnak 943 diplomata-útlevelet, azbesztügyben lakossági egészségi vizsgálat indul
A szerdai parlamenti nappal párhuzamosan kormányszóvivő tájékoztató is zajlik a Miniszterelnökségen. Átvizsgálják a Lázár János idejében bérelt összes mozdonyt a kelenföldi tűz után. A kormány ülésezett, kormányhatározatok is születtek. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Visszaállítják az oktatásban dolgozók kollektív jogait, és felülvizsgálják a Klebelsberg központ működését és az intézményfenntartási rendszert az oktatásban. „Nem beszántani szeretnénk, csak radikálisan javítani a működést”. „Lehámozzuk a politikát az iskolák napi működéséről” – hangzott el a válasz az InfoRádió kérdésére.
 

Elárulták a szakemberek, kinek a munkáját veszi el nagyon hamar a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia és az AI-ágensek rohamos terjedése alapjaiban formálja át az üzleti életet és a munkaerőpiacot – derült ki a Portfolio által szervezett AI in Energy 2026 konferencia panelbeszélgetésén, amelyen a Microsoft, az MVM, az Attrecto, az E.ON és az Energiastratégia Intézet képviselői vettek részt. A szakértők egyetértettek abban, hogy az ágensek egyre több rutinfeladatot vesznek át, ami különösen a junior pozíciókat érintheti, miközben az emberi erőforrásokat a magasabb hozzáadott értékű munkák felé tereli. Az AI bevezetése ugyanakkor nem pusztán technológiai, hanem operációs kérdés: az adatfegyelem, a szabályozás és a biztonsági szempontok kulcsfontosságúak.

Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd

Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.

Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

At least three people were killed in the attack, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

