Ellátmányt rakodnak a Hondius holland óceánjáró fedélzetére a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 11-én. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus-tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket az elõzõ napon evakuáltak a Tenerifénél kikötött Hondius óceánjáróról. Május elején három utas  egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ramon De La Rocha

Hantavírus: tizenháromra emelkedett az óceánjáróhoz köthető esetek száma

Infostart / MTI

Tizenháromra emelkedett azoknak a hantavírusos eseteknek a száma, amelyeket a holland MV Hondius óceánjárón megjelent járványhoz lehet kötni – közölte szerdán Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

Spanyolország egy újabb fertőzöttet regisztrált a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a tizenhárom hantavírusos beteg közül hárman meghaltak, de május 2. óta nem történt haláleset – írta a WHO igazgatója az X-en.

„A helyzet továbbra is stabil. Azok az utasok, akik megbetegedtek, megkapják a szükséges kezelést, míg a többiek karanténban maradnak” – tette hozzá.

Áprilisban tört ki hantavírus-járvány a Hondius óceánjárón, amely mintegy 150 emberrel a fedélzetén Argentínából indult útnak, és eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt.

A vírus megjelenésének felfedezése után május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, és a hajó május 18-án érkezett meg a rotterdami kikötőbe.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10 ezer és 100 ezer között lehet a hantavírusos fertőzések száma, a betegség lefolyásának súlyossága attól függ, melyik vírusváltozat okozza a fertőzést.

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette. Az NKA 17 milliárd forintot osztott szét a választást megelőző időszakban.
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

