Hantavírus: tizenháromra emelkedett az óceánjáróhoz köthető esetek száma

Spanyolország egy újabb fertőzöttet regisztrált a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a tizenhárom hantavírusos beteg közül hárman meghaltak, de május 2. óta nem történt haláleset – írta a WHO igazgatója az X-en.

„A helyzet továbbra is stabil. Azok az utasok, akik megbetegedtek, megkapják a szükséges kezelést, míg a többiek karanténban maradnak” – tette hozzá.

Áprilisban tört ki hantavírus-járvány a Hondius óceánjárón, amely mintegy 150 emberrel a fedélzetén Argentínából indult útnak, és eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt.

A vírus megjelenésének felfedezése után május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, és a hajó május 18-án érkezett meg a rotterdami kikötőbe.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10 ezer és 100 ezer között lehet a hantavírusos fertőzések száma, a betegség lefolyásának súlyossága attól függ, melyik vírusváltozat okozza a fertőzést.