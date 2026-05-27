Robbanás a tiszaújvárosi Mol-üzemben
Nyitókép: Gráf András / Tiszaújváros Live / Facebook

Tisztul a levegő a Mol-üzemi robbanás környékén, de nem könnyen

Több hónapba telik még, mire teljesen helyreáll a rend a tiszaújvárosi üzemben. A Mol kizárja a külső beavatkozást, üzemi baleset történt.

Még takarítják, aztán több hónapos helyreállítási munka kezdődik a Mol tiszaújvárosi üzemében a rendes menet helyreállásáig, ezt közölte a Mol.

Ismert, az üzemben május 22-én halállal járó robbanás történt, hét ember a halálos áldozaton kívül sérüléseket szenvedett, az ő állapotuk folyamatosan javul.

Mint az a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott és összefoglalójában a HVG.hu is írja, a Mol megkapta a szükséges engedélyeket a robbanásban megsérült olefinüzem helyreállításához, becslések szerint a javítás hónapokig tart majd.

A hatósági helyszínelésnek már vége, balesetveszély sincs a Mol közlése szerint. Dolgozik az újraindulás lehetővé tételéért felállított szakértői csapat is.

A takarításon kívül jelenleg még mindig végzik az üzem biztonságos szénhidrogén-mentesítését is.

A Mol eddigi adatai szerint nem külsö beavatkozás vezetett a robbanáshoz, üzemi baleset történt, egy szénhidrogéneket tartalmazó vezeték robbant fel.

A cikkben még olvasható, hogy az olefinüzemek a vegyipar legveszélyesebb üzemei közé tartoznak, hiszen különféle kőolajtermékekből (vegyipari benzinből és gázolajból, LPG-ből) állítják elő a különféle műanyagok gyártásának alapköveit, az olefineket – 750-900 Celsius-fokos kemencékben „krakkolják”, törik fel a szénhidrogéneket olefinekké. A tiszaújvárosi üzemben (a volt Tiszai Vegyi Kombinátban) elsősorban a Mol százhalombattai olajfinomítójából származó alapanyagokat használnak.

A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják.

A Mol mindenben támogatja a halálos áldozat családját és a sérülteket is a teljes felépülésig.

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alapnál

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette. Az NKA 17 milliárd forintot osztott szét a választást megelőző időszakban.
