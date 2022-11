Árstop alá kerül a tojás és a krumpli - Kormányinfó élőben

Szentkirályi Alexandra: az ebben inkább a kérdés, hogy miből finanszírozzák. Hogy mi kikérjük az emberek véleményét, az nem korszellem vagy stratégia, már régóta így teszünk, többség kell egy álláspont mögött. A brüsszeli szankcióknál most nincs fontosabb kérdés.

Gulyás Gergely: a kormány sokat tett azért, hogy megállapodás történjen, a törvényeket elfogadtuk, az Integritás Hatóság hivatala létrejött. A tárgyalások során újabb igényekkel is találkoztunk, ezek közül azt tudjuk teljesíteni, ami nem ellentétes a megállapodásban foglalt vállalásainkkal. Ami az igazságszolgáltatást illeti, Magyarországon az igazságszolgáltatás független, a bíróságoknak önigazgatása van, a bizottsági aggályok alaptalanok, de korrekciókat tudunk tenni, megéri változtatni. Nem alapvető szervezeti változtatásokról van szó, csak a hatáskörmegosztásról, OBT és OBH köztiekről.

Gulyás Gergely: ...nem emelkedhet a jövő évben sem. A kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre extraprofitadót vetünk ki, ebből 40 milliárd forint jöhet be a költségvetésbe.

Gulyás Gergely: újabb két termékre, a tojásra és a burgonyára. A bruttó kiskereskedelmi ár a 2022. szeptember 30-ai árnál nem lehet magasabb. A piacok kivételével mindenhol érvényes lesz ez. Ezzel is az infláció megfékezéséhez szeretnénk hozzájárulni.

2022.11.09. 10:28

Amíg...

Gulyás Gergely: ...újabb és újabb szankciók lesznek, szankciós infláció is lesz, ezért fenntartjuk a rezsisapkát és a benzinársapkát is, valamint a kamatstopot is ezért találtuk ki.