2026. május 27. szerda
A bajnoki trófea a labdarúgó Konferencia-liga döntőjének Real Betis - Chelsea mérkőzése előtt Wroclawban 2025. május 28-án.
Egy londoni és egy madridi csapat nemzetközi kupadöntője – mi ebben a meglepetés?

Szerdán egy angol és egy spanyol csapat játssza a Konferencia-liga döntőjét – ildomos megadni a tiszteletet a két csapatnak, de szakmaiatlan lenne nem megállapítani, hogy két az európai klubfutballban legfeljebb kis halnak számító résztvevő jutott el a lipcsei Red Bull Arénába. Crystal Palace–Rayo Vallecano döntőt rendeznek.

A Crystal Palace hosszú története során – a 2025-ös FA-kupa megnyerésével – először jutott ki a nemzetközi porondra, s rögtön eljutott a végjátékba. Négyszáz napon belül a harmadik trófeát nyerheti, az FA-kupa és az angol „Szuperkupa”, a Community Shield után a Konferencia-liga győztese is lehet.

Európában ehhez elég rögös út vezetett. Ahogyan a Rayo, úgy a Palace is játszani kényszerült a selejtező utolsó fordulójában, ott egyetlen szerzett góllal (1–0, 0–0) ejtette ki a norvég Fredrikstadot. Utána csak tizedik lett a ligaszakaszban, de a playoff körben könnyű ellenfelet kapott, a bosnyák Zrinjski Mostart. Utána hosszabbításban jutott túl az AEK Larnacán, majd legyőzte a Fiorentinát és a Sahtar Donecket.

Oliver Glasner legénysége a mostani idényben inkább ősszel játszott jobban, a télen gyengült a dédelme, miután Marc Guéhi a Manchester Cityhez igazolt. Igaz, a klub, több mint 60 millió fontért szerződtetett két új játékost, Brennan Johnsont és Jörgen Strand Larsent.

A Rayo Vallecano a nyolcadik helyen zárta a La Liga 2024–2025-ös idényét, s ennek köszönhetően, 24 éves szünet után, ismét kijutott az európai porondra. A mostani idényben ugyancsak nyolcadik lett a spanyol bajnokságban, de eljutott a Konferencia-liga döntőjébe.

Ötödik lett a ligaszakaszban, majd kiejtette a Samsunsport, s nagy csatában Varga Barnabás görög csapatát, az AEK-ot. A hazai 3–0 után a görögök ledolgozták Athénben a hátrányt, de a Rayo tudott még egy gólt szerezni. Az elődöntőben a Racing Strasbourg könnyebb ellenfélnek bizonyult.

A két csapat keretértékét tekintve, a transfermarkt.de a Rayóét 107,3 millió euróra, a Crystal Palace-ét 541,3 millió euróra becsülik.

Autópályák, hulladék, kaszinók: felülvizsgálják a koncessziós szerződéseket

Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Szerda reggel nyomozók jelentek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) székházában: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai kezdték meg a munkát. A hírt Tarr Zoltán miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is megerősítette. Az NKA 17 milliárd forintot osztott szét a választást megelőző időszakban.
Szakított Putyinnal Oroszország régi barátja – Bejelentette Moszkva, mi lesz a megtorlás

Oroszország levelet küldött Örményországnak, melyben hivatalosan is tájékoztatták Jerevánt, hogy ha folytatják az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatot, Oroszország felmondja a kedvezményes gázellátásról szóló szerződést – mondta Marja Zaharova külügyi szóvivő a RIA Novosztyinak.

Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra

Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

2026. május 27. 11:34
Lemondott a horgászszövetség elnöke
2026. május 27. 11:22
Magyar sportklub jött létre Amerikában
