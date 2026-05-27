Egy londoni és egy madridi csapat nemzetközi kupadöntője – mi ebben a meglepetés?

A Crystal Palace hosszú története során – a 2025-ös FA-kupa megnyerésével – először jutott ki a nemzetközi porondra, s rögtön eljutott a végjátékba. Négyszáz napon belül a harmadik trófeát nyerheti, az FA-kupa és az angol „Szuperkupa”, a Community Shield után a Konferencia-liga győztese is lehet.

Európában ehhez elég rögös út vezetett. Ahogyan a Rayo, úgy a Palace is játszani kényszerült a selejtező utolsó fordulójában, ott egyetlen szerzett góllal (1–0, 0–0) ejtette ki a norvég Fredrikstadot. Utána csak tizedik lett a ligaszakaszban, de a playoff körben könnyű ellenfelet kapott, a bosnyák Zrinjski Mostart. Utána hosszabbításban jutott túl az AEK Larnacán, majd legyőzte a Fiorentinát és a Sahtar Donecket.

Oliver Glasner legénysége a mostani idényben inkább ősszel játszott jobban, a télen gyengült a dédelme, miután Marc Guéhi a Manchester Cityhez igazolt. Igaz, a klub, több mint 60 millió fontért szerződtetett két új játékost, Brennan Johnsont és Jörgen Strand Larsent.

A Rayo Vallecano a nyolcadik helyen zárta a La Liga 2024–2025-ös idényét, s ennek köszönhetően, 24 éves szünet után, ismét kijutott az európai porondra. A mostani idényben ugyancsak nyolcadik lett a spanyol bajnokságban, de eljutott a Konferencia-liga döntőjébe.

Ötödik lett a ligaszakaszban, majd kiejtette a Samsunsport, s nagy csatában Varga Barnabás görög csapatát, az AEK-ot. A hazai 3–0 után a görögök ledolgozták Athénben a hátrányt, de a Rayo tudott még egy gólt szerezni. Az elődöntőben a Racing Strasbourg könnyebb ellenfélnek bizonyult.

A két csapat keretértékét tekintve, a transfermarkt.de a Rayóét 107,3 millió euróra, a Crystal Palace-ét 541,3 millió euróra becsülik.