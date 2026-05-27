Kemény Dénes, a magyar válogatott év végéig hivatalban levő szövetségi kapitánya a Magyar Vízilabda Szövetség díjával a férfi vízilabda Világliga-sorozat C csoportjának 2. fordulójában játszott Magyarország-Olaszország találkozón Székesfehérváron 2012. november 3-án. A magyar válogatott 6-5 arányban megnyerte a mérkőzést.
Nyitókép: Kovács Anikó

Magyar sportklub jött létre Amerikában

Infostart / MTI

Magyar sportolói klub alakult az Egyesült Államok egyetemi sportvilágában, amelyhez mentorként már egy olimpiai bajnok és egy háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány is csatlakozott.

Az új kezdeményezés neve: HuNCAA, egy hivatalosan szerveződő magyar sportolói klub és hálózat, amelynek célja, hogy az Egyesült Államok különböző egyetemein tanuló és versenyző magyar sportolók egy támogató közösség részévé váljanak – tájékoztatta az ötletgazda Gábossy Alex magasugró az MTI-t.

A Florida International University hallgatója mellett a társalapítók között szerepel a két alelnök, Keszthelyi Luca, aki szintén az FIU magasugrója, valamint a futó Kovács Ferenc Soma, a Harvard egyetem hallgatója, Magyarország 1500 méteres országos csúcstartója és az idei NCAA bronzérmese. Az alapító tagok között van többek között Sárkány Zalán világbajnok úszó (Indiana University), Domonkos Emese korosztályos világ- és Európa-bajnok vívó (Princeton), Kiss Kolos teniszező (Harvard) és Bácskay Csenge válogatott tornász (University of Georgia).

„A világ egyik legerősebb diáksport rendszerében, az NCAA-ben versenyző magyar fiatalok most összefognak, hogy közösen inspirálják a következő generációt, közösséget építsenek, és olyan kapcsolati hálót hozzanak létre, amely hosszú távon meghatározhatja a magyar sport és üzleti élet jövőjét” – áll a tájékoztatóban.

A HuNCAA mentora Kemény Dénes, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdaedző, aki azonnal a kezdeményezés mellé állt. Kiss Balázs, olimpiai bajnok kalapácsvető, Köves Gábor és Iványi Dalma öregdiákként segít a fiatalok mentorálásában, az egyesület Insta-oldalán pedig Bob Bowman legendás úszóedző is kifejezte tetszését.

