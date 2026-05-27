Szûcs Lajos, a térség fideszes országgyûlési képviselõje beszédet mond a Lanyi Tanuszoda átadásán Vecsésen 2026. március 26-án.
Lemondott a horgászszövetség elnöke

A szervezet július végén rendkívüli választmányi ülésén választ új elnököt. Szűcs Lajos a Fidesz parlamenti képviselője volt az előző ciklusban.

Lemondott a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöki tisztségéről Szűcs Lajos. A szervezet közölte: Szűcs Lajos kedden tájékoztatta a választmányt arról, hogy a Dérer István halála óta betöltetlen elnökhelyettesi pozícióra az alelnökök közül kijelölte Puskás Norbertet, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetőjét, aki a felkérést elfogadta.

A döntés elsődleges célja az volt, hogy a szervezet működőképessége ne kerüljön veszélybe, a szervezeti képviselet biztosított maradjon.

Szűcs Lajos arról is tájékoztatta a választmányt, hogy a MOHOSZ főigazgatói munkakörre benyújtott öt érvényes pályázat közül az elnökség Urbányi Béla akadémikus pályázatát támogatta, és a MOHOSZ elnöke megbízta a főigazgatói feladatok ellátásával.

Ezután Szűcs Lajos bejelentette, hogy nem kívánja tovább ellátni a MOHOSZ elnöki feladatait.

A napirendi pontok tárgyalása során a MOHOSZ választmánya egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti időszakra vonatkozó elnöki beszámolót, valamint a 2025. évi pénzügyi beszámolót és költségvetést, a beszámoló alátámasztja a MOHOSZ felelős gazdálkodását.

Az új elnököt és a hiányzó alelnököt a 2026. július végére tervezett rendkívüli választmányi ülésen választják meg.

Az Országgyűlés visszavonta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból
A Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonásáról szóló javaslat tárgyalásával, majd határozathozatalával folytatta munkáját szerdán az Országgyűlés, amely 133 igen, 37 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban döntött is az ügyben. Ezzel hatályát veszti a büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló 2025-ös törvény.
 

Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
Tarr Zoltán: házkutatást tartott a NAV a minisztérium irodáiban

Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Ez tényleg teljesen megbéníthatja Budapestet szombaton: blokáddal készülnek a taxisok, ezt követelik a fővárostól

A szombati BL-döntő idején demonstrálhatnak a taxisok egy egész várost megbénító forgalomlassítással, ha nem teljesíti a Főváros a követelésüket.

Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

At least three people were killed in the attack, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

