Lemondott a horgászszövetség elnöke

Lemondott a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöki tisztségéről Szűcs Lajos. A szervezet közölte: Szűcs Lajos kedden tájékoztatta a választmányt arról, hogy a Dérer István halála óta betöltetlen elnökhelyettesi pozícióra az alelnökök közül kijelölte Puskás Norbertet, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezetőjét, aki a felkérést elfogadta.

A döntés elsődleges célja az volt, hogy a szervezet működőképessége ne kerüljön veszélybe, a szervezeti képviselet biztosított maradjon.

Szűcs Lajos arról is tájékoztatta a választmányt, hogy a MOHOSZ főigazgatói munkakörre benyújtott öt érvényes pályázat közül az elnökség Urbányi Béla akadémikus pályázatát támogatta, és a MOHOSZ elnöke megbízta a főigazgatói feladatok ellátásával.

Ezután Szűcs Lajos bejelentette, hogy nem kívánja tovább ellátni a MOHOSZ elnöki feladatait.

A napirendi pontok tárgyalása során a MOHOSZ választmánya egyhangúlag elfogadta a két ülés közötti időszakra vonatkozó elnöki beszámolót, valamint a 2025. évi pénzügyi beszámolót és költségvetést, a beszámoló alátámasztja a MOHOSZ felelős gazdálkodását.

Az új elnököt és a hiányzó alelnököt a 2026. július végére tervezett rendkívüli választmányi ülésen választják meg.