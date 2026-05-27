2026. május 27. szerda Hella
Közlekedési ügyességi pálya a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvényén a Városligetben 2024. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

„Kilövi” a BL-döntő a gyereknapot is

ELŐZMÉNYEK

Mivel hatalmas szurkolói tömegekre lehet számítani a BL-döntő miatt Budapesten, a szervezők csaknem négy évtized után a gyereknapot nem a Városligetben tartják meg.

A Bajnokok Ligája-döntő miatt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén 36 év után új helyszínen rendezi meg gyereknapi programjait: az eseménynek május 30. és 31. között a Városliget helyett a Hajógyári-sziget ad otthont.

A szervezők a várható hatalmas szurkolói tömeg miatt, a családok biztonsága érdekében döntöttek a költözés mellett – olvasható a Pénzcentrum cikkében.

A helyszínváltoztatást a Belügyminisztérium és a Közlekedési Minisztérium biztonsági előrejelzései indokolták: a fővárosba érkező tömeg miatt ugyanis idén nem látták garantáltnak a látogatók zavartalan szórakozását a Városligetben.

A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.

A rendezvényterület és a vidámpark a hétvége mindkét napján nyitva tart. Fontos azonban tudni, hogy az ingyenes gyermeknapi programok kizárólag május 31-én, vasárnap lesznek elérhetőek.

Az esemény fókuszában idén is az egészségmegőrzés, a sport, a kiberbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll.

A Hajógyári-szigeten a látogatókat többek között az Egészségsziget, a Biztonságos Internet Sátor, a Sportsziget és a Nemzetek Utcája várja. A fesztiválhangulatú hétvégét koncertek, kézműves-foglalkozások, ugrálóvárak és arcfestés teszik teljessé.

cikkünk frissül!

Kormányszóvivői tájékoztató: átvizsgálnak minden régi mozdonyt, visszavonnak 943 diplomata-útlevelet, azbesztügyben lakossági egészségi vizsgálat indul
A szerdai parlamenti nappal párhuzamosan kormányszóvivő tájékoztató is zajlik a Miniszterelnökségen. Átvizsgálják a Lázár János idejében bérelt összes mozdonyt a kelenföldi tűz után. A kormány ülésezett, kormányhatározatok is születtek. Szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Visszaállítják az oktatásban dolgozók kollektív jogait, és felülvizsgálják a Klebelsberg központ működését és az intézményfenntartási rendszert az oktatásban. „Nem beszántani szeretnénk, csak radikálisan javítani a működést”. „Lehámozzuk a politikát az iskolák napi működéséről” – hangzott el a válasz az InfoRádió kérdésére.
 

Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Elárulták a szakemberek, kinek a munkáját veszi el nagyon hamar a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia és az AI-ágensek rohamos terjedése alapjaiban formálja át az üzleti életet és a munkaerőpiacot – derült ki a Portfolio által szervezett AI in Energy 2026 konferencia panelbeszélgetésén, amelyen a Microsoft, az MVM, az Attrecto, az E.ON és az Energiastratégia Intézet képviselői vettek részt. A szakértők egyetértettek abban, hogy az ágensek egyre több rutinfeladatot vesznek át, ami különösen a junior pozíciókat érintheti, miközben az emberi erőforrásokat a magasabb hozzáadott értékű munkák felé tereli. Az AI bevezetése ugyanakkor nem pusztán technológiai, hanem operációs kérdés: az adatfegyelem, a szabályozás és a biztonsági szempontok kulcsfontosságúak.

Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd

Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.

Israeli strike in Gaza City kills new head of Hamas's military wing

At least three people were killed in the attack, which came despite a ceasefire with Hamas being in place.

