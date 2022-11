Kiterjesztett árstop: így lesz olcsóbb a rakott krumpli

Orbán Viktor miniszterelnök másfél héttel ezelőtt jelezte, hogy az infláció leszorítása érdekében az árstopokat újabb élelmiszerekre terjeszthetik ki. "A következő hetekben folyamatosan döntünk arról, hogy egy-egy központilag árszabályozott terméket, illetve ezeknek a listáját újabbakkal bővítsük" – mondta akkor a kormányfő.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn az InfoRádió Aréna című műsorában további részleteket is elárult. Mint fogalmazott, napokon belül dönthet a kormány újabb termékek árstopjáról, és az is kiderült, hogy azok a termékek kaphatnak árstopot, amelyeknél az élelmiszereknél most átlagos 40 százalék fölötti infláció állt be, és előállíthatók belföldön.

A döntés megszületett a keddi kormányülésen, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón jelentette be, hogy a friss tojásra és az étkezési burgonyára terjeszti ki az árstopot a kormány.

Az árat a 2022. szeptember 30-i állapot szerint rögzítik.

A döntést azzal indokolta a tárcavezető, hogy az alapvető élelmiszerek listáján a tojás és a burgonya előkelő helyen áll a leginkább dráguló termékek összevetésében. Az árrögzítés a nagybani piacon kívül gyakorlatilag minden boltra és üzletre vonatkozik. Egy kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy egyelőre ez az árstop is az év végéig lesz érvényben.

Az is elhangzott, hogy intézkedéstől azt várják, hogy 0,1-0,2 százalékkal mérsékli az inflációt.

A kormány még februárban, az orosz–ukrán háború kitörése előtt döntött arról, hogy a meglóduló élelmiszerárak miatt néhány alapvető élelmiszer árát korlátozza.

Az árszabályozás eddig a következő élelmiszerekre terjed ki:

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 százalék zsírtartalmú tehéntej

Az érintett termékek árát úgy kellett megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15. napon alkalmazott árnál (a burgonya és a tojás esetében ez az időpont 2022. szeptember 30.). Az árstopot azóta többször meghosszabbították, a jelenlegi szabályok szerint december 31-ig tart.

A döntés előtt az Infostart is megírta, hogy a korábban Nagy Márton által jelzett követelményeknek jó néhány élelmiszer megfelelt volna még, mert 40 százaléknál jobban drágult számos termék. A burgonya a KSH adatai szerint 44 százalékkal drágult egy év alatt (az átlagár 255 forintról 352-re nőtt), míg a tojás 56 százalékkal (tíz darab tavaly szeptemberben 462 forintba került, most 723 forint).

Egy jó rakott krumplihoz még tejföl is kell, annak 86 százalékkal emelkedett az ára egy év alatt. A legjobban egyébként a trappista sajt drágult (95 százalék), de ott van élbolyban a kenyér (92 százalék), a vaj (87 százalék) a zsemle (84 százalék) vagy a margarin (75 százalék).

Nyitókép: Pexels.com