Kőolajszármazékot találtak ebben a rizsben, semmiképp se fogyassza el!

Határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom miatt hívott vissza egy bizonyos szusirizst a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A termék jellemzői a következők:

márka: SUNCLAD

termék neve: Shinode Original Premium Sushi Rice

eredet: Olaszország

kiszerelés: 1 kilogramm

minőségmegőrzési idő: 2027.04.04.

forgalmazó: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Az NKFH azt írja, az érintett vállalkozások a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A hatóság kéri, hogy ha vásárolt a felsorolt adatoknak megfelelő csomagolt rizst, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!