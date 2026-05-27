Kőolajszármazékot találtak ebben a rizsben, semmiképp se fogyassza el!

Határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom miatt hívott vissza egy bizonyos szusirizst a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A termék jellemzői a következők:
- márka: SUNCLAD
- termék neve: Shinode Original Premium Sushi Rice
- eredet: Olaszország
- kiszerelés: 1 kilogramm
- minőségmegőrzési idő: 2027.04.04.
- forgalmazó: Asia Express Food B.V. (Hollandia)
Az NKFH azt írja, az érintett vállalkozások a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.
A hatóság kéri, hogy ha vásárolt a felsorolt adatoknak megfelelő csomagolt rizst, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!