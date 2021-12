Változó kamatozású hitelek: akár 20 százalék fölötti törlesztőrészlet-emelkedés is jöhet

A bankközi kamatok a Magyar Nemzeti Bank kamatemeléseit követik. A BUBOR-nak, a budapesti bankközi forint hitelkamatlábnak a változó kamatozású hiteleknél van jelentősége, ugyanis mint referenciakamatot követi a hiteleknek a kamata – fogalmazott az InfoRádióban Palkó István. Az elemző elomdta, a változó kamatozású hitelek aránya mind a jelzáloghitelek, mind pedig a vállalati hitelek esetében nagyjából egyharmados, az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentése alapján 2021 és 2022 közepe között mintegy 466 ezer hitelszerződésnek változik meg a kamata.

"Egyrészt azért, mert a BUBOR változik, másrészt pedig azért, mert a következő egy éves időszakra esik ezeknek a hiteleknek a fordulópontja, akár rövid vagy hosszú kamatperiódusúak, bár elsősorban előbbi hitelek vannak kitéve a problémának" – jegyezte meg a Portfolio munkatársa.

Palkó István azt is közölte, hogy a hitelek szempontjából a háromhavi, a hathavi és a tizenkét havi BUBOR-nak van igazán jelentősége, ezek most 3,7, illetve 4,2 százalék között vannak, ami már több mint 3 százalékpontos emelkedést jelent a tavaszi állapothoz képest. A szakértő megjegyezte, a Magyar Nemzeti Bank nemrégiben egy 3 százalékpontos kamatemelésnek a hatását nézte meg a törlesztőrészletekre, és azt találták, hogy a jelzáloghiteleknek az átlagos hátralévő futamideje hét és fél év (mindez azért érdekes, mert a futamidő befolyásolja elsősorban, hogy mennyire kamatérzékeny a hitel), a hitelek 53 százaléka esetében 10 százalékot meghaladó törlesztőrészlet-emelkedést jelent egy 3 százalékpontos kamatemelés. Mivel azonban jellemzően a hátralévő hitelösszeg viszonylag alacsony, ez „mindössze” 4200 forintos törlesztőrészlet-emelkedést jelent átlagosan, de nagy a szórás a hitelek között, akadnak olyanok, amelyeknél jóval magasabb a törlesztőrészletek emelkedése – fogalmazott Palkó István, hozzátéve: a többség esetében most már biztos, hogy 10 százalék feletti havi tehernövekedéssel kell számolni, ha ez eddig nem történt meg, hiszen vannak hitelek, amelyeknek már megvolt a fordulópontjuk az elmúlt időszakban.

"A korábban változó kamatozású hitellel eladósodottaknak arra is fel kell készülniük, hogy innentől kezdve folyamatosan drágul a hitelük, tehát egyre magasabb lesz a törlesztőrészlet" – mondta a Portfolio munkatársa. A BUBOR most már 2013-as szintnél tart, és az emelkedésnek egyelőre nem látni a végét, miután nem tudni, hogy meddig fog az infláció magas szinten kitartani. Palkó István szerint könnyen elképzelhető, és most már ez egyre több hitel esetében látható is, hogy

20 százalék fölötti törlesztőrészlet-emelkedés is bekövetkezhet

az idén tavaszi állapotokhoz képest, jelentősen megterhelve azokat, akik a háztartási költségvetésüknek a jelentős százalékát fordították eddig hiteltörlesztésre.

Rossz hír továbbá, hogy a moratóriumban lévő hiteleket is érinti mindez – emelte ki az elemző. Azoknak, akik a moratóriumból nemrég léptek ki, még nagyobb a hatása a kamatemeléseknek, hiszen az elhalasztott kamatfizetést is pótolniuk kell a futamidő hátralévő időszakában, és minél inkább kamattúlsúlyos egy hitel törlesztőrészlete, annál inkább kihat a kamatemelés a teljes havi összegre.

