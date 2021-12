Jelentőset fékezett az MNB

A jegybank alenöke kedden a kamatdöntő ülés után számolt be az MNB legfrissebb várakozásairól. Ezekben érdemi változás volt tapasztalható, hiszen míg szeptemberben még 6,5-7 százalékos GDP-növekedést vártak az idei évre a jegybank szakértői, addig most már csak 6,3-6,5 százalékosat. Ugyan ez csak néhány tized százalékpontos csökkenést jelent, ám szeptemberben már elég sok mindent ismertünk az ezévi folyamatokból és ez a néhány tized százalékpontos visszafogás az utolsó, egyetlen negyedévre bizony egy elég jelentős fékeződést mutat - mondta megkeresésünkre Madár István vezető elemző.

Idén tehát még nagyon gyors növekedés lesz a magyar gazdaságban, hiszen a tavalyi 5 százalékos visszaesést követően most 6 százalék fölötti GDP-bővülés látható. Ám ez a 2. félévben a jegybank korábbi jelzése szerint elég jelentősen lendületét vesztette - amit láttuk is a 3. negyedévben -, és az MNB szakértői úgy látják, hogy a lendületvesztés a 4. negyedévben is ki fog tartani.

"A gazdaságot sújtó különböző problémák a jegybank szerint láthatóvá válnak majd a 4. negyedéves GDP-előrejelzésben. És ráadásul nemcsak 2021-re húzta vissza az előrejelzését a jegybank, hanem a jövő évre vonatkozóan is. 2022-re az őszi előrejelzésben 5-6 százalékos GDP-növekedés szerepelt, ezt most 4-5 százalékra módosították. Továbbra is érdemi növekedést vár tehát a jegybank, de azért érezhető, hogy pesszimistábbá vált a három hónappal ezelőtti előrejelzéséhez képest" - fejtette ki a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője.

Az inflációs prognózisban is történt módosítás

Korábban is jelezte azt a jegybank, hogy tartós és erős inflációs nyomás várható, de úgy tűnik, hogy ez is a vártnál nagyobb lehet. Igaz, azt is közölte a jegybank alelnöke, hogy vélhetően a novemberi 7,4 százalékkal túl vagyunk már az inflációs csúcson.

Madár István értékelése szerint ha lehet, akkor még jelentősebb kilátásromlást fogalmazott meg ezen a területen a jegybank. Megjegyezte: a "legnagyobb poént" Matolcsy György MNB-elnök két hete "lelőtte", hiszen a parlamenti meghallgatásán elárulta, hogy jövőre 4,7-5,1 százalékos éves átlagos inflációra számít.

"Ha ez ismét három hónappal ezelőtti előrejelzéshez hasonlítjuk, óriási változást láthatunk. Akkor még 3,5 százalék körüli inflációt várt a jegybank 2022-re. Erről a szintről 5 körülre fölhúzni egy inflációs előrejelzést három hónap alatt - ez nagyon szépen mutatja azt, hogy az egész világon, de Magyarországon is óriási mértékben romlottak az inflációs kilátások" - értékelt a szakember.

Ezzel párhuzamosan egyébként a jegybank megnövelte a 2023-ra várt inflációs pálya bizonytalanságát is. Szeptemberben ugyanis még 3 százalék körüli inflációt jelzett, viszonylag szűk sávban, most pedig 2,5-3,5 százalékot. Vagyis a jegybank most már el tudja képzelni azt, hogy az éves átlagos infláció akár 2023-ban is láthatóan a 3 százalékos inflációs cél fölött egyen - zárta összegzését a Portfolio elemzője.

