Érthetetlen: a BMW-s fékezés nélkül rongyolt bele hátulról a teherautóba, mintha az nem is létezne – videó

Nemrégiben rögzítették a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) forgalomfigyelő kamerái, ahogyan az M30-as autópálya szikszói szakaszán kamionnak ütközött egy személyautó – erről Facebook-posztban számolt be a vállalat.

A BMW X5-ös típusú terepjáró a belső sávban haladt, azonban a dombtetőre érve bármilyen előjel nélkül és egyelőre ismeretlen okból a külső sávba kezdett sodródni, majd hátulról eltalálta a kamion hátulját.

A balesetben ugyan senki sem sérült meg, ám a kiváltó okok között számos dolog szóba jöhet: műszaki hiba, telefonozás és (esetleg abból fakadó) figyelmetlenség, illetve rosszullét.

Az MKIF Zrt. az alkalmat megragadva felhívta a figyelmet a figyelmetlenség és a telefonhasználat veszélyeire. Mint írták, a vezetéshez szükséges információk 90 százalékát észleljük a szemünkkel, mégis átlagosan 10-ből 8 sofőr menet közben valami mást is csinál a vezetésen kívül – ezek közé tartozik a cigarettázás, az evés-ivás, a pakolás, de akár a táj is elterelheti a sofőr járművezető figyelmét, mégis a legtöbb esetben a telefon a ludas.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint azok a sofőrök, akik vezetés közben a telefonjukat nyomkodják, négyszer nagyobb valószínűséggel szenvednek balesetet.

Egy rövid üzenet elolvasása alatt a jármű akár 500 métert is megtehet úgy, mintha letakart szemmel vezetnénk.

Éppen ezért a vállalat megkér minden közlekedőt, hogy vezetés közben ne nézzenek videót, ne írjanak és olvassanak üzenetet, továbbá ne tartsák a kezükben a telefont – abban az esetben, ha sürgős, az első pihenőhelyen álljanak meg.

A tanulságos videó itt tekinthető meg: