ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.76
usd:
306.49
bux:
131028.66
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A high-angle satellite view showing the Strait of Hormuz, the Persian Gulf, and the rugged desert topography of the Middle East. Image map textures source: www.solarsystemscope.com
Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

Irán – Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között

Infostart / InfoRádió

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szerint akár saját szakállára is támadást indíthat Izrael, ha Amerika és Irán megállapodik, ennek viszont megvan az oka, de lennének feltételei is. A Corvinus Egyetem tanára szerint tárgyalni lehet, közben viszont tele van aknával a Hormuzi-szoros, a mentesítés pedig fél év is lehet.

Az amerikai fegyveres erők éjjel saját bejelentésük szerint úgynevezett önvédelmi csapásokat hajtottak végre iráni célpontok ellen. Ez annak ellenére történt, hogy több híradás szerint már küszöbön állt egy keretmegállapodás elfogadásra, amely elvezetne az amerikai-iráni háború lezárásához.

Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádiónak nyilatkozva úgy vélekedett, ha látszólag visszatértünk is február 28-ra, valójában nincs így, ha ez tényleg megelőző csapás volt, az amerikai érdekeket védeni kellett.

„Valószínűsíthetően a haditengerészetet is támadták dél-iráni területen, irániak tengeri aknákat készültek letenni a Hormuzi-szorosnál, ezt megakadályozandó támadott az Egyesült Államok, miközben egyébként zajlanak a tárgyalások Katarban” – vázolta.

Rámutatott: Irán egy három fős delegációt küldött útjára, és még mindig ugyanaz a téma, az egyoldalas, 14 pontos egyetértési nyilatkozat aláírása, amelyet részletekbe menően tovább kellene tárgyalni az elkövetkezendő hetekben.

Véleménye szerint messze még a konfliktus lezárása, a tűzszünetet pedig rendre mindkét fél megsérti.

„Nyilván

ha a Hormuzi-szorosban újabb aknákat tesznek le, akkor eleve nem teljesíthető az, amit Irán vállalna

ebben a dokumentumban, ugyanis kiszivárgott információk szerint 30 napon belül kellene teljesen helyreállítani a Hormuzi-szoroson a szabad hajózást, az aknák felszedését a Pentagon pedig hat hónapra becsüli” – tette hozzá a szakértő.

Hogy körvonalazódik-e egyetértés abban a kérdésben, hogy Iránnak lehet-e dúsított uránja, arról azt mondta: kevésbé, de részben igen, az elmúlt hetekben az elsődleges amerikai elképzelés az volt, hogy örökre mondjon le Irán az urándúsításról, utána ezt csökkentették 20 évre, végül 12 év környékén van egyfajta kompromisszum, amelybe mintha egy adott ponton már az irániak is belementek volna.

De mi lesz a sorsa a már meglévő, 60 százalékra dúsított uránkészlettel, arról Csicsmann László szerint

  • Amerika azt követeli, hogy adják neki át, és hazaviszik,
  • Irán viszont – talán taktikai lépésként – azt képviseli, hogy csak Kínának adná át, így Kína nélkül nem lehetne rendezni a konfliktust, de ebbe Amerika aligha megy bele.

A képbe az uránért Moszkva is „bejelentkezett” már.

„Láttunk már ilyet a történelemben, Oroszország többször tett már az elmúlt években ilyen felajánlást, de hát az a kérdés, hogy az irániak hajlandók-e ebbe bármilyen formában belemenni, ugyanis ezt a keményvonalasok, illetve a Forradalmi Gárda egyfajta vörös vonalnak tekintette eddig” – mutatott rá.

No de ki az „úr” Iránban? Csicsmann László szerint leginkább a Forradalmi Gárda uralja a háborús narratívát azzal együtt, hogy mellette különféle hatalmi centrumok rajzolódnak ki, amelyek viszont eltérően kommunikálnak:

  • Maszúd Peszeskján elnök, a reformer vonal képviselője
  • Mohammed Bákir Kalibaf, a parlament elnöke, keményvonalas politikus
  • és még néhány hatalmi csoport.

Ha háború ténylegesen lezárul, akkor fog valójában elindulni szerinte az iráni rezsim átalakulása, de erről korai beszélni.

Arról is elmondta a véleményét, hogy Izrael érdeke érvényesül-e a tárgyalásokon azzal kapcsolatban, hogy ne legyen veszélyeztetve Irán által.

„Izraelnek nem érdeke, hogy tárgyalások legyenek, a megállapodás sem a rezsimmel,

ugyanis Benjamin Netanjahu kormánya szerint a tárgyalás időhúzás, Irán egy szavát sem lehet elhinni.”

Ezzel összefüggésben rávilágított: Donald Trump amerikai elnök hétfőn bedobta, hogy ő hogyan képzeli el a megállapodás aláírását Iránnal; muszlim többségű államok csatlakoznának az Ábrahám-egyezményekhez (Szaúd-Arábia, Katar), de ennek most szerinte kicsi az esélye, hiszen a gázai kérdésben nem igazán történt előrelépés.

Emlékeztetett arra is, hogy az irániak azt is követelik, hogy a libanoni fronton is álljanak le a harcok, ez pedig végképp egy olyan pont, amellyel az izraeli vezetés nem ért egyet, hiszen a Hezbollah felszámolására indított hadműveletet folytatni szeretnék.

Csicsmann László tehát el tudja képzelni, hogy ha megállapodáshoz közeli állapotba kerül az Egyesült Államok és Irán, akkor Izrael a saját szakállára is támadásokba kezdhet, de ehhez Amerika támogatása is kellene a logisztikai utánpótlás terén is, hisz például a légvédelmet rakétákkal ő látja el.

Hogy meddig bírja Irán a nyomást, arról a szakértő nehéz kérdésként beszélt, mert bár

  • az internetszolgáltatás áll,
  • duzzad a munkanélküliség,
  • hiperinfláció van,

a politikai hatalom a gondok ellenére dacol az ellenséggel, hiába az amerikai blokád az iráni kikötőkkel szemben, és összességében Irán nem is áll az összeomlás szélén, túlélni látszik a háborút, ettől persze még fenn kell tudni tartani a rezsimet, az elnyomás pedig nem tarthat örökké.

A világ közvéleménye közben egy kettősséggel küzd Csicsmann László szerint, ugyanis azzal mindenki egyetért, hogy Iránnak ne legyen nukleáris fegyvere, de nagy kérdés, hogy ez elé háborúval kell-e akadályt gördíteni, a Hormuzi-szorost márpedig mindenképp meg kell nyitni minden külső érintett szerint, ezért több ország akár katonai missziót is rendelkezésre bocsátana, perszer csak akkor, ha a konfliktusnak magának vége. „Fegyveres konfliktusnak senki sem akar a része lenni” – mondta az InfoRádióban Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.

Csicsmann László szerda este 6 órakor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Irán – Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között

egyesült államok

izrael

irán

közel-kelet

csicsmann lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között
Irán

Érdekellentét rajzolódik ki az Egyesült Államok és Izrael között
Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szerint akár saját szakállára is támadást indíthat Izrael, ha Amerika és Irán megállapodik, ennek viszont megvan az oka, de lennének feltételei is. A Corvinus Egyetem tanára szerint tárgyalni lehet, közben viszont tele van aknával a Hormuzi-szoros, a mentesítés pedig fél év is lehet.
 

Pletykák és Ábrahám-egyezmények – ez várható az Irán elleni amerikai támadás után

Váratlan amerikai támadás Iránban – itt a magyarázat

Kiderült, mi a terv Irán dúsított uránjával

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Egyéni képviselőként nyújtotta be egymondatos Alaptörvényt módosító indítványát Magyar Péter, a módosító javaslat a keresztény kultúrával kapcsolatos.
 

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Távozzon a vezetőség – Tanács Zoltán megszólalt a HUN-REN átalakításáról

Az egyik legnehezebb munka vár rá – kiderült, ki lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.26. kedd, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszántja az OTP a focibajnokság névadóját: nem vált be a fizz.hu

Beszántja az OTP a focibajnokság névadóját: nem vált be a fizz.hu

Stratégiai döntést hozott az OTP Csoport: fokozatosan, tervezett módon lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését, amely még a labdarágó NB I-nek (Fizz Liga) is névadója volt a 2025-2026-os idényben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő változás közeleg az uniós pénzeknél: rengeteg magyar sorsát pecsételheti meg a döntés

Elképesztő változás közeleg az uniós pénzeknél: rengeteg magyar sorsát pecsételheti meg a döntés

Brüsszelben új törésvonal alakult ki az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti hétéves költségvetésének tárgyalásain.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 12:06
Súlyos vasúti katasztrófa Belgiumban, halálos áldozatok is vannak – videó
2026. május 26. 11:38
Kocsikkal hajtottak fel a Hármashalom-oltárra – megszólalt az egyik elkövető
×
×