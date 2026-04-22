Újra felbukkant a ritka kis ragadozó, már javában öltözik át nyárra – videó

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, márciusban igen ritkán látható állatot sikerült lefilmeznie egy természetjárónak Somogyban: egy hermelint, amint a földek mentén szaladgál, akkor még a téli bundájában.

A felvételt készítő Ifj. Vincze Béla egy hónappal később úgy gondolta, megpróbálja ismét megfigyelni az eleven kis ragadozót olyan állapotában is, amikor fehér téli bundáját sötétebb nyárira váltja. Bízott benne, hogy nem kési le ezt az időszakot – írja a sokszinuvidek.24.hu.

„Első alkalommal egy nagy vidrát láttam átugrani azon a kb. 50 méteres földes úton, melynek nádszegélyében a hermelin is lakik. Mivel ezen a hajnalon a hermelin nem mutatkozott, úgy döntöttem, hogy legközelebb a vidráról próbálok felvételt készíteni. Így is tettem. A következő alkalommal még napkelte előtt elhelyezkedtem a vidra kedvelt átjárójának közelében. A napkorong már teljesen felbukkant a hátam mögött, amikor észrevettem a földes útra kiugró hermelint. Ez az eset is jól példázza, hogy a természetben nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, de ettől érdekes a természetfilmezés” – írta le kalandját a természetbarát, akinek végül bundaváltás közben is sikerült megörökítenie a hermelint.

A hermelin félénk állat, kerüli a településeket. Szürkületi órákban és éjszaka aktív, de a csendes környéken élő fias nőstény nappal is vadászik. Főleg rágcsálókkal táplálkozik, de madarakat, fiatal nyulakat is zsákmányol. Leggyakrabban vizes élőhelyek környékén találkozhatunk vele.

A hermelin egy alapvetően kisemlősökre specializálódott magányosan élő ragadozó. Rendkívül ügyes, gyors, hullámzó mozgású ragadozó, akár a nála nagyobb állatokat is képes egy tarkóharapással megölni, ráadásul kitűnően úszik. Főleg éjjel, szürkületben jár prédája után, de kölyöknevelés idején nappal is aktív.

Legfontosabb táplálékát a pockok alkotják, de időnként fiatal üregi és mezei nyulakat, illetve madarakat, is fogyaszt. Zsákmányát aktívan keresi, maga ejti el, ínséges időkben ugyanakkor a dögfogyasztástól sem riad vissza.

A mezőgazdasági rágcsálóirtás következtében egyedszámuk lecsökkent, a védett állatfajok közé tartozik Magyarországon. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft egyedenként. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján szintén szerepel ez az óvatos menyétféle – besorolása LC (Least Concern), azaz „legkevésbé aggasztó helyzetű”.