Rossz hír jön az időjárásról, óvatosan kattintson!

Vasárnap délutánig eseménytelen, jó idő lesz, de aztán érkezik egy hidegfront, amely mentén eső, zápor előfordulhat, de nem mindenütt kell csapadékra számítani, és sok sem lesz a HungaroMet jóslata szerint. Ám a hőmérséklet vissza fog esni.

Ami a nagy képet illeti, a Kárpát-medencétől északnyugatra épp keletkezik egy ciklonközpont, ennek a pereme éri el térségünket és vonul át vasárnap-hétfőn.

Vasárnap reggel már néhol megjelentek felhők, a nyugati és az északi tájakon nem látszott a Hold, de csapadék és szél sem volt, 0-10 fok közti minimumok mentén.

A nap első felében sok napsütésben lehet bízni, 20-24 fok közt lesz még árnyékban déltájt, szél alig. Délután viszont megérkezik észak-nyugat felől a hidegfront, e mentén erősödik a szél, ezzel együtt felhősödés indul, és eső, záporeső is érkezik.

Aztán a front fokozatosan továbbhalad éjjel, hétfőn hagyja el az országok kelet felé, de már sokkal hűvösebb lesz, a szél sem segít ezen igazán...

