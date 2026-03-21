2026. március 21. szombat Benedek
Scientist in research laboratory organizing centrifuge test tubes in rack
Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Remény csillan egy gyötrelmes betegséggel kapcsolatban

Infostart / MTI

A más terápiákra nem reagáló pikkelysömörös betegek kezelésére fejlesztenek nemzetközi együttműködésben új eljárást a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) a HU-RIZONT program támogatásával – közölte a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága.

A közlemény szerint a pikkelysömör olyan krónikus, immunrendszer által fenntartott gyulladásos bőrbetegség, amely világszerte a lakosság 2-3 százalékát érinti. Bár a modern biológiai terápiák sok betegnek segítenek, a páciensek 20-30 százalékánál továbbra is fennállnak terápiára nem reagáló elváltozások, főként a végtagokon, a fejbőrön és a hajlatokban.

Ezek a tünetek nemcsak fizikai panaszokat, hanem jelentős pszichés és társas terhet is okozhatnak.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal HU-RIZONT programjának 400 millió forintos támogatásával megvalósuló kutatás újdonsága, hogy a rezisztencia okait nem általánosságban, hanem a bőrben zajló helyi folyamatok szintjén vizsgálja. A kutatók olyan korszerű módszereket alkalmaznak, mint a – gének kifejeződését vizsgáló – térbeli transzkriptomika és az egysejtes RNS-szekvenálás, vagyis azt térképezik fel, hogy a különböző sejtek hol és hogyan „viselkednek” a gyógyult, aktív és terápiára rezisztens bőrterületeken. Ez segíthet pontosabban megérteni, miért marad fenn a gyulladás bizonyos plakkokban akkor is, amikor más területeken már javul.

A program három egymásra épülő szakaszban valósul meg 2029-ig. Az első szakasz a betegminták gyűjtésére és a molekuláris háttér feltárására fókuszál. A második szakaszban a kutatók – a többi közt az immunválasz szabályozásban kulcsszerepet játszó - mezenchimális stromális sejteken (MSC) alapuló, helyi alkalmazásra szánt sejtterápiás készítményt fejlesztenek, szabványosított – a gyógyszergyártás feltételeinek megfelelő - környezetben. A harmadik szakaszban a klinikai vizsgálat során rezisztens betegek kapnak MSC-kezelést, hogy értékelhető legyen a módszer biztonságossága, tolerálhatósága és biológiai hatása.

Az új megoldás egy jelenleg „ellátatlan” betegcsoportnak nyújthat új terápiás lehetőséget.

Ha a klinikai eredmények kedvezőek, a projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben személyre szabottabb, célzottabb kezelések váljanak elérhetővé a legnehezebben kezelhető pikkelysömörös esetekben is. A kezdeményezés emellett hosszú távon csökkentheti a betegség egészségügyi, társadalmi és gazdasági terheit.

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló konzorciumot az SZTE vezeti, amely a klinikai munkáért, a betegellátási integrációért és a vizsgálatok lebonyolításáért felel. Az Uppsala Egyetemen Sonkoly Enikő professzor vezetésével a nagyfelbontású molekuláris profilalkotásért és a bioinformatikai elemzésért felelősek. A barcelonai Servei de Terapia Cellular del Banc de Sang i Teixits központban Joaquim Vives a sejtterápiás készítmény gyártásával és a szabályozási háttér biztosításával támogatja a klinikai alkalmazást, emellett a munkát nemzetközileg elismert szakértők is segítik – áll a közleményben.

Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra

A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője nagy bejelentést tett

Donald Trump: gyávák, és erre emlékezni fogunk

Fordulat: brit bázisokról is indulhatnak amerikai csapások a Hormuzi-szorosban

Titkos sejtek, az iráni rezsim rendszerének alappillérei ellen vív keserves harcot Izrael

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Csatatér: két, országosan ismert politikus küzd meg a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Átléphető vörösvonalat húztak Brüsszelben – engednek a Trump-alkunak, de közel sem ingyen

Szokatlanul erős biztosítékokkal bástyázták körbe a hónapok óta limbóban rekedt EU-USA egyezséget az Európai Parlament kereskedelemért felelős szakbizottságában. A képviselők olyan záradékokat építettek be, amelyek lehetővé teszik a vámkedvezmények azonnali felfüggesztését, ha Washington újabb váratlan vámokat akarna kivetni, azon túl, hogy a kedvezmények alapból csak akkor fognak aktiválódni, ha megkérdőjelezhetetlenül teljesül a 15 százalékos vámplafon, amely alá újabb termékek bevonását is követelik. Ugyan az Európai Parlament gyakran háttérbe szorul a magas szintű döntéshozásnál, az USA-val kötött megállapodás kimenetelében döntő szerepet játszhat a soron következő szavazása.

Hatalmas béremelést jelentett be a Tesco: havi egymilliót vihetnek haza március 29-től a magyar dolgozók

A brit kiskereskedelemben újabb jelentős béremelési hullám indult, amely a szigetországban dolgozó tízezres nagyságrendű magyar közösséget is közvetlenül érinti.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz “if asked”.

2026. március 21. 06:00
Hová tűntek a horgászok százezrei?
2026. március 21. 05:20
Nem a napé lesz a főszerep, de már kanyarban a változás
