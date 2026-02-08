Különös arcát mutatja a Balaton – videó

Változatos képet mutat az olvadó jég a Balatonon. A siófoki kikötői móló keleti oldalán még egyben van a jégpáncél, ám már csak néhány centiméter vastag, helyenként ennél is vékonyabb. A part mentén sok helyen kilátszik a víz. A január közepén 15–17 centiméteresre fagyott jég mára teljesen elvékonyodott, felszíne több helyen kásássá vált. Hallani lehet, ahogy a lépegető hattyúk lába szabályosan cuppog az olvadó felületen.

Távolabb, a tó belseje felé nehezen kivehetően még látszanak a papírvékony jégrétegek. A januárban kialakult veszélyes rianás vonalában túrolásokat lehet felfedezni, melyek a találkozó jégtáblák egymásra csúszásakor jöttek létre. Ezek a jégformák azonban már egyre laposabbak, folyamatosan olvadnak. A kikötő belső részén téli pihenőjüket töltik a hajók. Itt jobban olvad a jég, de így is lenyűgöző. A vékony, áttetsző táblák között már megjelent víz. A terület tele van vízimadarakkal, récékkel, szárcsákkal, bütykös hattyúkkal. Egész hattyúcsaládok próbálnak megállni az ingatag jégtáblákon. Aztán a vizes részen megpróbálnak úszni, majd újra felevickélnek egy-egy táblára. Helyenként áttetsző jégkockák keletkeztek a felszínen, ami gyönyörű látvány.

A hogy a nap kibukkan, és megvilágítja az olvadó jeget, egészen különleges hangulat alakul ki. A ködpárába burkolózó part és a csillogó jégtáblák látványa mindenképpen megér egy kirándulást a Balaton déli partjára. Fontos azonban hangsúlyozni: a jégre lépni tilos és veszélyes, az olvadó jég már egy ember súlyát sem bírja el – hívja a fel rá a figyelmet a sonline.hu.