ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hattyú a jeges Balatonban Szántódnál 2026. január 10-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Különös arcát mutatja a Balaton – videó

Infostart

Ködpárába burkolózó Balaton, lassan mozgó jégtáblák és nyüzsgő vízimadár-világ fogadta azokat, akik Siófokon sétát tesznek a kikötő környékén. Az olvadó jég különleges, nem mindennapi látványt nyújt, érdemes élőben is megcsodálni – írja a sonline.hu.

Változatos képet mutat az olvadó jég a Balatonon. A siófoki kikötői móló keleti oldalán még egyben van a jégpáncél, ám már csak néhány centiméter vastag, helyenként ennél is vékonyabb. A part mentén sok helyen kilátszik a víz. A január közepén 15–17 centiméteresre fagyott jég mára teljesen elvékonyodott, felszíne több helyen kásássá vált. Hallani lehet, ahogy a lépegető hattyúk lába szabályosan cuppog az olvadó felületen.

Távolabb, a tó belseje felé nehezen kivehetően még látszanak a papírvékony jégrétegek. A januárban kialakult veszélyes rianás vonalában túrolásokat lehet felfedezni, melyek a találkozó jégtáblák egymásra csúszásakor jöttek létre. Ezek a jégformák azonban már egyre laposabbak, folyamatosan olvadnak. A kikötő belső részén téli pihenőjüket töltik a hajók. Itt jobban olvad a jég, de így is lenyűgöző. A vékony, áttetsző táblák között már megjelent víz. A terület tele van vízimadarakkal, récékkel, szárcsákkal, bütykös hattyúkkal. Egész hattyúcsaládok próbálnak megállni az ingatag jégtáblákon. Aztán a vizes részen megpróbálnak úszni, majd újra felevickélnek egy-egy táblára. Helyenként áttetsző jégkockák keletkeztek a felszínen, ami gyönyörű látvány.

A hogy a nap kibukkan, és megvilágítja az olvadó jeget, egészen különleges hangulat alakul ki. A ködpárába burkolózó part és a csillogó jégtáblák látványa mindenképpen megér egy kirándulást a Balaton déli partjára. Fontos azonban hangsúlyozni: a jégre lépni tilos és veszélyes, az olvadó jég már egy ember súlyát sem bírja el – hívja a fel rá a figyelmet a sonline.hu.

Kezdőlap    Életmód    Különös arcát mutatja a Balaton – videó

jég

balaton

természet

olvadás

siófok

vízimadár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Németországban nemrég új kiállítás nyílt, amely bemutatja, hogy a kulcspillanatokban milyen alternatív lehetőségek voltak egy-egy fontos, az ország jövőjét döntően befolyásoló döntésnél. Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar történelemből nagyon nehéz kiemelni ilyen időpontokat, mert nem igazán van társadalmi konszenzus arról, kinek mi fáj, ugyanis szerinte a megosztottság a történelemszemléletünkben is jelen van.
Figyelmeztetés: a luxusigények felfalják – veszélyben lehet a zöld jövő

Figyelmeztetés: a luxusigények felfalják – veszélyben lehet a zöld jövő

A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét – mutat rá egy friss tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge-Vorsatz Diána szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén- vagy gázalapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön

Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön

Az uniós energiapolitika terén 2025-ben az egyik fontos fejlemény az Európai Bizottság Megfizethető Energia Cselekvési Tervének a megjelenése volt, amely útmutatást kívánt adni az energiaárak csökkentésére, „megkönnyebbülést hozva az iparnak és a fogyasztóknak.” A javasolt intézkedések azonban várhatóan az energiafogyasztás növekedéséhez vezetnek majd, óriási közpénzáldozattal járnak, jelentős környezeti károkat okoznak, és hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódásához. A megoldás az energiaadók emelése, a bevételekből pedig a lakosság kompenzációjaés az energiahatékonyság támogatása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt

Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt

Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japanese people brave snow to vote in snap election

Japanese people brave snow to vote in snap election

A coalition led by Takaichi is expected to clinch a decisive win, according to polls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 05:26
Nehéz megérteni, mit is akar a tél – előrejelzés
2026. február 7. 20:20
Nagyon régen volt ilyen: kétszer egymás után is péntek 13. lesz
×
×
×
×