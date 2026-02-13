Dráma a Balatonnál, egyre több helyi lakos küld szörnyű képeket, keresik az okokat

A helyi lakosok elsősorban a közösségi oldalakon számoltak be arról, hogy a part mentén, illetve a nádasok közelében találtak madártetemeket, Keszthely térségében is több ilyen esetről tudni – írja a 24.hu összefoglalója.

A Keszthelyi Televízió felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen eseteket minden alkalommal jelezni kell az illetékes hatóságoknak. A szakemberek azt kérik, hogy aki elpusztult vízimadarat talál, értesítse a kormányhivatalt vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, mert a gyors bejelentés segíti a szükséges vizsgálatok elindítását.

A hattyúk pusztulásának pontos oka egyelőre nem ismert. A szakértők szerint

a háttérben akár madárinfluenza is állhat, de az sem kizárt, hogy a tartós hideg időjárás miatt legyengült állatok pusztultak el.

A hatósági vizsgálatok célja annak tisztázása, hogy fertőző betegség okozza-e az elhullásokat, és szükség van-e további intézkedésekre a vadon élő madárállomány védelme érdekében.