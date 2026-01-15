ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
Rétisas (Haliaeetus albicilla) a Hortobágyi Nemzeti Park területén 2023. január 13-án. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve immáron 20. alkalommal szervezte meg az Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását 2023. január 13-15. között.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Rengeteg szem szegeződik az égre hétvégén

Infostart / MTI

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve január 16-a és 19-e között rendezi meg a 23. Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását.

A felmérést olyan speciális fajismerettel rendelkező szakemberek végzik, akik nagy távolságból és repülés közben is képesek elkülöníteni egymástól a gyakran igen hasonló megjelenésű fajokat – közölte a szervezet.

Magyarország területén a sas- és sólyomfajok szempontjából számos kiemelten fontos telelőhely van - hívták fel a figyelmet a szakemberek, hozzátéve, hogy legnagyobb számban a rétisasok telelnek hazánkban.

A második leggyakoribb Magyarországon telelő sasfaj a parlagi sas. Az állandó hazai költőállományhoz a Kárpát-medence más országaiból származó egyedek is csatlakoznak télire. Ritkaságnak számít, de minden évben előfordul néhány szirti sas és fekete sas is az itt telelő egyedek között - sorolták a tájékoztatóban.

A sólymok közül a kerecsen- és vándorsólyom, valamint a Magyarországra téli vendégként érkező kis sólyom a kiemelt célfaja a programnak. Ugyanakkor a felmérések során a sasok és sólymok mellett mind a 17, hazánkban rendszeresen telelő nappali ragadozómadár-faj egyedeit számba veszik a szakemberek. A megfigyelési eredmények összesítését követően a sasleltár várhatóan februárban készül el - írták a sajtóanyagban.

Felidézték, hogy az MME a partnereivel 2004-ben indította el a legfontosabb, részben már évtizedek óta ismert sastelelőhelyek egységes módszertannal és egy időben történő ún. "szinkron" felmérését. Ehhez az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében 2018 óta a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak, így a legjelentősebb sastelelőhelyek ellenőrzésére az egész Kárpát-medencében sor kerül.

A kerecsensólyom felmérésére és védelmére irányuló tevékenységek az Észak-Alföldön az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott LIFE SakerRoads projekt keretében zajlanak 2023 és 2028 között - fűzték hozzá.

Az országos sasszinkronhoz kapcsolódva rendezik meg a nyilvános Sasnapot január 17-én a jászberényi Sasközpontban. A nap folyamán a látogatók részt vehetnek egy vezetett 5 vagy 8 km-es sasszámláló túrán, testközelből találkozhatnak három sasfajjal is a Sasközpontban egy madárházas szakvezetésen, megtekinthetik a LIFE SakerRoads pályázat interaktív bemutató buszát, a RaptorMobilt, a nap folyamán pedig az épületben madaras kézműves foglalkozás várja a kicsiket és nagyokat, illetve teabüfé is elérhető lesz - tájékoztatott az egyesület.

Rengeteg szem szegeződik az égre hétvégén

madár

magyar madártani és természetvédelmi egyesület

ragadozó

sasszinkron

