Hullámzó hidegfront forgatja fel az időjárásunkat

Csütörtök reggel még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű. Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek. A délnyugati szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +6 fok között valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Ami a következő napokat illeti, egy tőlünk északra található ciklonnak a hullámzó hidegfrontja fogja alakítani az időjárásunkat – sőt, ennek köszönhettük a csapadékot és az alapvetően felhős időt az óév utolsó napján. A front mögött egyre inkább hidegebb levegő érkezik; csapadékos, felhős idő valószínű, általában eső várható, ami később havazásba is válthat, de ez még nagyon bizonytalan.