ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.37
usd:
327.39
bux:
0
2026. január 1. csütörtök Fruzsina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

Hullámzó hidegfront forgatja fel az időjárásunkat

Infostart

A nyugodt évkezdet nem tart sokáig, ugynis hullámzó frontrendszer érkezik.

Csütörtök reggel még zömmel erősen felhős idő várható, majd nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a déli óráktól már napos idő valószínű. Reggel helyenként még lehet hószállingózás, gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek. A délnyugati szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +6 fok között valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Ami a következő napokat illeti, egy tőlünk északra található ciklonnak a hullámzó hidegfrontja fogja alakítani az időjárásunkat – sőt, ennek köszönhettük a csapadékot és az alapvetően felhős időt az óév utolsó napján. A front mögött egyre inkább hidegebb levegő érkezik; csapadékos, felhős idő valószínű, általában eső várható, ami később havazásba is válthat, de ez még nagyon bizonytalan.

Kezdőlap    Életmód    Hullámzó hidegfront forgatja fel az időjárásunkat

időjárás

előrejelzés

hidegfront

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így adózunk 2026-ban

Így adózunk 2026-ban

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsőben megvalósuló módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának folytatása. A jogszabályi indokolás szerint a kormány célja a hazai adókörnyezet versenyképességének fenntartása, valamint annak biztosítása, hogy a kis- és középvállalkozói szektor, illetve az egyéni vállalkozók számára kiszámíthatóbb pénzügyi és adminisztratív keretek álljanak rendelkezésre. Vannak ugyanakkor további, 2026-ban hatályba lépő változások, amelyeket már év közben, az őszi adócsomagot megelőzően elfogadott a Parlament.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokan fognak nagyot veszíteni - lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról

Sokan fognak nagyot veszíteni - lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról

Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New year arrives in New York City as the world continues to usher in 2026

New year arrives in New York City as the world continues to usher in 2026

There have been celebrations from London to Rome, Rio, Dubai and Sydney as people ring in the new year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 31. 15:39
Fehér szilveszter, jeges utak – erre figyelmeztet a meteorológia
2025. december 31. 13:43
Szélsőségekből 2025-ben sem volt hiány Magyarországon
×
×
×
×