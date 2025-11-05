ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.06
usd:
336.95
bux:
107246.3
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy villanyoszlop és távvezeték egy madárral rajta, ködös időben.
Nyitókép: Unsplash

Egy magyarországi területre „légköri dugó” került

Infostart

Az inverzió elnevezésű légköri jelenségnek köszönhetően bizonyos területeken a levegőben lévő szennyező anyagok nem tudnak távozni, és így nehezen oszló, makacs köd alakul ki.

Gyakran megesik, hogy a mostanihoz hasonló időben a szélcsendes, északi völgyekben ködös, szennyezett a levegő. Szerdán a Sajó völgyében kialakult köd bizonyult a legmakacsabbnak – írja Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Zrt.

„Az éjszakánként kialakuló inverzió (a hőmérséklet magassággal történő emelkedése), mint egy dugó, bezárja a felszín közelében felhalmozódott (jórészt fűtésből eredő) szennyezőanyagokat, és nem engedi, hogy azok jelentősen híguljanak, elkeveredjenek” – írják, hozzátéve, hogy a függőleges átkeverő mozgások novemberben már igen gyengék, a levegő nem tud kitisztulni, és így csak lassan, vagy egyáltalán nem oszlik fel a köd.

A bejegyzésben szereplő diagramon megfigyelhető, hogy a 10 mikrométernél kisebb karakterisztikus mérettel rendelkező légszennyező anyagok koncentrációja éjszakánként megnő, napközben pedig az inverzió felszakadásával (a köd feloszlásával) csökken. Ezúttal is ez várható.

Kezdőlap    Életmód    Egy magyarországi területre „légköri dugó” került

időjárás

meteorológia

köd

hideg

november

pára

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Németh Viktória: az Axiom új kapukat nyitott az űrkutatásban és újraélesztette az űrversenyt

Egyre fokozódik az űrverseny, már a kis országok is indítanak missziókat, a régióban is egyre több állam tesz lépéseket ez irányba – erről beszélt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója az InfoRádióban az újabb magyar űrhajós, Cserényi Gyula jövőbeli űrutazása kapcsán. Németh Viktória hangsúlyozta: az érdeklődés nem véletlen, egy űrtechnológiai innováció komoly gazdasági fellendülést hozhat egy országnak.
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

A forint ezen a héten már járt másfél éves csúcsán, és szerdán ismét ezt a szintet támadja az euróval szemben, árfolyama a 387-es szint közelében mozog. A hazai fizetőeszköz a dollár ellenében is tovább erősödött, mintegy 1,3 egységgel javítva pozícióját. Ráadásul nemcsak a vezető devizákkal szemben teljesít jól: a régiós valutákhoz képest is folyamatosan erősödik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel

Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel

Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 05:00
Bonyolódik az időjárási helyzet
2025. november 4. 05:00
Randán betesz a közlekedőknek az időjárás mostantól, gatyákat felkötni!
×
×
×
×