Egy magyarországi területre „légköri dugó” került

Gyakran megesik, hogy a mostanihoz hasonló időben a szélcsendes, északi völgyekben ködös, szennyezett a levegő. Szerdán a Sajó völgyében kialakult köd bizonyult a legmakacsabbnak – írja Facebook-bejegyzésében a HungaroMet Zrt.

„Az éjszakánként kialakuló inverzió (a hőmérséklet magassággal történő emelkedése), mint egy dugó, bezárja a felszín közelében felhalmozódott (jórészt fűtésből eredő) szennyezőanyagokat, és nem engedi, hogy azok jelentősen híguljanak, elkeveredjenek” – írják, hozzátéve, hogy a függőleges átkeverő mozgások novemberben már igen gyengék, a levegő nem tud kitisztulni, és így csak lassan, vagy egyáltalán nem oszlik fel a köd.

A bejegyzésben szereplő diagramon megfigyelhető, hogy a 10 mikrométernél kisebb karakterisztikus mérettel rendelkező légszennyező anyagok koncentrációja éjszakánként megnő, napközben pedig az inverzió felszakadásával (a köd feloszlásával) csökken. Ezúttal is ez várható.