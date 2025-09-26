Hurrikán süvít Európa felé, felforgatja az időjárást

A Gabrielle névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán a héten elérheti a Portugáliától mintegy 1000 kilométerre fekvő Azori-szigeteket, és ugyan legyengült állapotban, de arra is van esély, hogy a portugál partokat is – írja a Weather on Maps jelentése nyomán a Portfolio.

A hurrikán 200 kilométer/órás sebességet is produkált a szerda hajnali órákban, az Azori-szigetekre pedig várhatóan 150-160 kilométer per órás széllökésekkel érkezik majd meg.

A meteorológusok szerint nem ritka, hogy egy-egy ex-hurrikán eléri Európát, azonban azok általában a partot érés idejére legyengülnek és átalakulnak mérsékelt övi ciklonokká. Az ilyen ciklonok okoznak nálunk hagyományos frontátvonulásokat.

Csakhogy Gabrielle nem ilyen, hanem szinte változatlan formában, mindössze kissé legyengülve érkezik majd meg az európai partokhoz.

Magyarországon azonban nem kell félni, a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nálunk továbbra sincsenek hurrikánok. Ha ez a vihar valamilyen formában hatással is lesz hazánkra, az legfeljebb a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok helyzetének megváltozásaként realizálódik. Tehát a következő hetekben a szokásosnál változékonyabb időre kell számítani.

Jelentősebb károkat Portugáliában sem feltétlenül fog okozni Gabrielle, hiszen az országban nem szokatlan az erős szél, a partokat pedig 2-3, esetleg 4 méteres hullámok is verhetik, ami ugyan látványos, de nem tekinthető példa nélkülinek.