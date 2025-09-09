Veszélyesebbek a sötét színű autók, egy kutatás bizonyította be

A világosabb színű autók kevésbé felelősek a levegő hőmérsékletének emelkedéséért, mint a sötétek – írja a Jalopnik cikke alapján a vezess.hu.

Portugál kutatók egy tanulmányban megállapították, hogy a klímaváltozást negatívan befolyásolhatják a sötét színű autók, amelyek a városi környezetben akár 1,9 Celsius-fokkal is emelhetik a hőmérsékletet. Kísérletük során egy fehér és egy fekete autóval parkoltak le a tűző napon néhány órára, majd megmérték a két autó körüli hőmérsékletet. Mint kiderült,

a fekete autó 3,8 Celsius-fokkal melegebb hőt bocsátott ki, mint mellette a fekete aszfalt.

A fehér autónál viszont jóval kisebb hőhatás volt, egyes pontokon még az utca hőmérsékleténél is alacsonyabb értékeket mértek.

A kutatás résztvevői abban reménykednek, hogy vizsgálatuk révén a gyártók meggondolják, hogy használjanak fényvisszaverő bevonatot, a vásárlók pedig a jövőre gondolva talán a világosabb színű autók felé orientálódnak. A tanulmányban is kiemelik, hogy az adatok csak egy adott időpontra vonatkoznak, de a kutatók szerint már van bizonyíték arra, hogy az autók színe egyértelműen befolyásolja a városi hőmérsékletet.