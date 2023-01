Szakember magyarázza el, hogyan ne túrázzunk

Irimie Felix azzal kezdte, hogy a kiránduló először még nem mentést, csak segítséget kért telefonon. Egy meredek völgyben, egy patak partján volt, ahonnan elkezdett kimászni, ami során viszont egyre jobban elfáradt. Amikor a hegyimentők – a bajba jutott férfi által megadott legutolsó koordinátán – rátaláltak, már csak 15-20 méterre lehetett a kijelölt ösvénytől, addigra azonban teljesen átfagyott.

A Börzsöny Speciális Mentő Egyesület alelnöke az InfoRádiónak elmondta, hogy az ilyen esetekben a tervezés hiánya szokott az alapvető hiba lenni. Sokan úgy indulnak el túrázni, hogy nem rendelkeznek megfelelő túragyakorlattal: nem gondolják át, hogy pontosan hová mennek és hogy ott milyen körülmények várnak rájuk, valamint hogy milyen felszerelésre szükséges mindahhoz, amit terveznek, de leginkább, hogy ehhez mennyi idő szükséges – sorolta.

Télen még nehezebb, mint nyáron, különösen, ha havas a táj – tette hozzá Irimie Felix. A hó ugyanis betemeti a nyáron amúgy jól kivezető ösvényeket, a zúzmara meg könnyen eltakarja a fákon található turistajelzéseket. Ráadásul még abban sem bízhatunk, hogy a hó ki lesz taposva előttünk, hiszen azt könnyen átfújja a szél, betemetve a nyomokat – magyarázta a szakember.

A Börzsöny Speciális Mentő Egyesület alelnöke arról is beszélt, hogy mi mindent kell tartalmaznia az alapfelszerelésnek. Télvíz idején a jó szél- és vízálló ruházat és bakancs elengedhetetlen, de a tartalékzokni is borzasztóan fontos. Miután télen hamar sötétedik, nem árt az elemlámpa, továbbá az olyanok, mint a térkép, az élelmiszer – különösen a csokoládé, energiaszelet –, illetve a hordozható töltő okostelefonokhoz (power bank), amik amúgy is mindig fontosak – mondta.

Amennyiben pedig bajba jutottunk, akkor a 112-es segélyhívó számot hívjuk, és a hatóságok eldöntik majd, hogy kik szükségesek a mentéshez – tette hozzá Irimie Felix.

Nyitókép: sankai/Getty Images