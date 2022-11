Átlépte a 11 milliárdos megtekintést a legnézettebb YouTube-videó

Újabb világrekordot döntött meg a legnézettebb YouTube-videó: a Baby Shark-dalt immár 11 milliárdnál is többször hallgatták meg a legnépszerűbb videómegosztó platformon – írja a DLX MEDIA sajtóközleményében.

A top 20-as listán továbbra is csak zenék és gyerekdalok találhatók, de az edukatív tartalmak is egyre inkább törnek felfelé, és egyre több cég használja márkaépítésre is a hatalmas felhasználói bázissal rendelkező oldalt.

A 2016-ban debütált Baby Shark-dal 2020 novemberében a legnézettebb videó lett a YouTube-on, 2022 januárjában pedig a világon elsőként lépte át a 10 milliárdos megtekintést. A legutóbbi mérföldkő óta még egy év sem telt el, de az alkotók most egy újabb sikert könyvelhettek el: a napokban már a 11 milliárdos nézettségi mutatót is áttörték.

Új trend, hogy a videók megosztásának köszönhetően egyre gyorsabban érik el bizonyos tartalmak az egymilliárdos lejátszást. Adele Hello című számának a klipje rekordidő, mindössze 87 nap alatt tudta ezt a számot hozni.

A Google mellett a YouTube a legnagyobb keresőmotor, ahol a jó tartalmak elérése exponenciálisan tud gyarapodni, azaz jóval gyorsabban lehet kitűnni egy-egy videóval a tömegből, mint korábban.

A magyar cégek kevesebb mint egy százaléka rendelkezik YouTube-csatornával.

A szórakoztató felvételek mellett ma már az edukatív és üzleti tartalmaknak is van létjogosultsága a platformon, Magyarországon mégis nagyon kevesen élnek ezzel a kecsegtető lehetőséggel.

Nyitókép: DLX MEDIA marketingügynökség