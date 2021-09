Csütörtökön a reggeli maradványfelhőzet gomolyosodik, illetve máshol is gomolyfelhők-képződnek, amelyek egyes részeken jobban össze is állhatnak, így akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot. A délután második felétől észak felől fátyolfelhőzet sodródik fölénk, amely északkeleten meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között alakul, de északkeleten ennél 1-2 fokkal hűvösebb lehet az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken eleinte sok magasszintű felhő valószínű, mely a nap folyamán fokozatosan szakadozik, csökken. Ugyanakkor az ország nagy részén erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Néhány órás napsütés mindenütt valószínű, azonban a délnyugati tájakon kevesebb lehet a felhő, arrafelé inkább napos idő lesz a jellemző. Estétől mindenütt jelentősen csökken a felhőzet. Záporok a nap első felében, elsősorban északkeleten alakulhatnak ki helyenként. A kezdetben déli, délnyugati, majd a nyugatira, északnyugatira forduló szelet nagy területen kísérhetik erős, utóbbit az északi, északkeleti országrészben helyenként viharos lökések is, ugyanakkor a délnyugati határ közelében gyenge vagy mérsékelt maradhat a légmozgás. Estére mindenütt csillapodik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 14 fok között alakul. A maximum-hőmérséklet 17, 24 fok között valószínű.

A folytatásban kellemesebb, naposabb idő következik.

Nyitókép: Piabay