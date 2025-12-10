ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 10. szerda
Yellow police tape says police line do not cross is set against blurry background.
Nyitókép: Sheila Paras/Getty Images

Lezuhant egy katonai repülőgép, nincs túlélő Szudánban

Infostart / MTI

Lezuhant egy katonai repülőgép Szudán keleti részén, a fedélzeten tartózkodók meghaltak - közölték szerdán katonai tisztségviselők, hozzátéve, hogy a szerencsétlenséget műszaki hiba okozta.

A tájékoztatás szerint az Il-76 típusú teherszállító repülő kedden, a Port Szudán melletti Oszmán Digna légibázisnál zuhant le, nem sokkal landolás előtt, arra azonban a források nem tértek ki, hányan utaztak a fedélzeten.

Az országszerte ismert újságíró, Oszmán Mirgani a közösségi médiában tudatta, hogy a hadseregben pilótaként dolgozó unokaöccse, Omrán Mirgani szintén a gépen volt.

Szudánban nem ritkák a repülőgép-szerencsétlenségek, a nem megfelelően betartott repülésbiztonsági előírások miatt. Februárban legkevesebb 46-an vesztették életüket, mert egy katonai repülőgép csapódott a Kartúmtól csaknem 10 kilométerre lévő Omdurmán egyik zsúfolt lakónegyedébe.

