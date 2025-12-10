39-en hajszál híján nyertek egy óriásit a lottón

Mérsékelt elmozdulások jellemezték kedden az amerikai kereskedést a Fed ma esti kamatdöntése előtt, a vezető indexek vegyesen zártak, míg Ázsiában inkább kisebb negatív irányú mozgásokat lehetett látni ma reggel. Európában és az Egyesült Álllamokban is hasonló látszott a mai kereskedésben, a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak az esti kamatdöntésre várva. A döntést követően pluszba ugrottak az irányadó amerikai indexek, miután a vártnak megfelelően kamatot csökkentett a Fed, Powell tájékoztatója közben pedig tovább emelkedtek.