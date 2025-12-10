39-en hajszál híján nyertek egy óriásit a lottón

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a december 10-én megtartott 50. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 3 (három)
- 4 (négy)
- 8 (nyolc)
- 10 (tíz)
- 19 (tizenkilenc)
- 25 (huszonöt)
- 28 (huszonnyolc)
Második számsorsolás:
- 1 (egy)
- 5 (öt)
- 9 (kilenc)
- 14 (tizennégy)
- 26 (huszonhat)
- 28 (huszonnyolc)
- 30 (harminc)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt.
- 6 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 405 875 forint;
- 5 találatos szelvény 2447 darab, nyereményük egyenként 6470 forint;
- 4 találatos szelvény 34 622 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.
A következő héten 210 millió forint lesz a főnyeremény.