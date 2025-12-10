ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

39-en hajszál híján nyertek egy óriásit a lottón

Infostart / MTI

Kihúzták a nyerőszámokat a Skandináv lottón.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a december 10-én megtartott 50. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 3 (három)
  • 4 (négy)
  • 8 (nyolc)
  • 10 (tíz)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 25 (huszonöt)
  • 28 (huszonnyolc)

Második számsorsolás:

  • 1 (egy)
  • 5 (öt)
  • 9 (kilenc)
  • 14 (tizennégy)
  • 26 (huszonhat)
  • 28 (huszonnyolc)
  • 30 (harminc)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt.
  • 6 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 405 875 forint;
  • 5 találatos szelvény 2447 darab, nyereményük egyenként 6470 forint;
  • 4 találatos szelvény 34 622 darab, nyereményük egyenként 2365 forint.

A következő héten 210 millió forint lesz a főnyeremény.

